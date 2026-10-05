Mano arrancada en Lens, fractura de mandíbula en Saint-Ouen-l'Aumône... Varios estudiantes de secundaria víctimas de la violencia

Mientras el movimiento de bloqueo de escuelas secundarias entra en su tercera semana, con al menos 413 establecimientos desalojados este lunes 5 de octubre y una gran movilización intersindical prevista para el martes 6, la respuesta de la policía es cada vez más cuestionada por su virulencia.

Si el ministro del Interior, Laurent Nuñez, asume no dar “No hay instrucciones de contención ni de no utilizar todo el armamento intermedio disponible para las fuerzas de seguridad internas”la Liga de Derechos Humanos (LDH) denuncia la “Deriva global en relación con el Estado de derecho” durante las intervenciones de la policía contra adolescentes, argumentando que el derecho internacional “está completamente burlado”.

Porque desde el inicio de la protesta de los escolares se han registrado varios heridos graves entre jóvenes. Se han abierto investigaciones para determinar con precisión las circunstancias. jueves 1ejem En octubre, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, informó que 170 estudiantes habían sufrido lesiones desde el inicio del movimiento.

Un estudiante de secundaria de 15 años tuvo la mano “estafado” este lunes 5 de octubre. Una lesión provocada en circunstancias aún turbias. El adolescente resultó gravemente herido por una granada lanzada por CRS. Si una fuente del sindicato policial afirma que quería recoger el dispositivo para relanzarlo -que luego explotó en su mano-, el fiscal de Béthune y el prefecto de Paso de Calais no han confirmado esta versión.

El fiscal Etienne Thieffry fue muy cauteloso y no dijo que “no puedo responder (sobre la cuestión de saber) si este adolescente había recogido formalmente una granada que explotó en su mano, o si la granada le habría caído encima”. y para agregar ” no (ser) capaz “ni,“indicar qué granadas se utilizaron”.

Aclaró que “este será trabajo del IGPN (la policía de las fuentes, nota del editor) para identificar el tipo de granada utilizada. Y luego poder recuperar todos los elementos fácticos, incluidos los vídeos de cada uno”. El fiscal agregó que había remitido el asunto al IGPN por “delito de violencia con resultado de mutilación e invalidez permanente”.

Una joven que estaba cerca del estudiante de secundaria en el momento de la explosión le dio a “La Voix du Nord” una versión muy diferente del incidente. “Estábamos corriendo, le lanzaron la pelota, no sé qué era exactamente. La recibió en la mano y, de repente, ¡explotó! » dice quien afirma que otro adolescente fue golpeado en la pierna.

es un hecho “muy grave” pero “Los días de este estudiante de secundaria, afortunadamente, no corren peligro”, declaró el prefecto François-Xavier Lauch.

La IGPN ya ha recibido cinco investigaciones desde el inicio del movimiento, incluida una por disparar con un lanzador de balones de defensa (LBD). “compatible” con “daño ocular” contra un estudiante de secundaria en Tours el 30 de septiembre, según la fiscal de Tours, Catherine Sorita-Minard. Allí también, la imagen de un joven inclinado sobre un charco de sangre que emanaba de su cabeza había circulado en las redes sociales. Pocos días después de enterarse de que Maël había perdido el uso de su ojo derecho, su familia presentó el domingo 4 de octubre una denuncia por “violencia por parte de una persona que ostenta autoridad pública”..

Según la prefectura de Indre y Loira, el joven fue atendido el miércoles cuando la policía, que intervino junto con los bomberos para poner fin a varios incendios, fue atacada, en particular con proyectiles.

Una situación similar a la de 1ejem Octubre en la losa de Argenteuil (Val-d’Oise). La fiscalía de Pontoise anunció la apertura de una investigación del IGPN después de que un adolescente de 16 años fuera atendido por los servicios de emergencia por una lesión en el ojo tras un disparo de LBD, cerca de dos institutos.

Los agentes de policía tienen “Tuve que enfrentar (…) a dos jóvenes situados a unos veinte metros de ellos que habían disparado morteros en su dirección” fuegos artificiales, según detalles del Ministerio del Interior. “En respuesta, dos policías que portaban LBD los utilizaron. Los proyectiles alcanzaron a los dos jóvenes, quienes luego huyeron”.añade la fiscalía, que precisa que “La descripción del joven atendido por los servicios de emergencia parecía coincidir con la de uno de los dos implicados”.

Este joven tiene “una doble fractura de mandíbula, todos los dientes rotos arriba y bastantes dientes rotos abajo” : esta fue la descripción de las heridas por parte de Mmi Elsa Marcel, abogada de un estudiante de secundaria de 14 años, el 1ejem octubre. Informó que su cliente estaba de pie ” aislado “ y fue “Reprendido por agentes de policía, que lo golpearon”ante un policía “le dispara en la cabeza desde un metro de distancia” con un LBD, durante el movimiento estudiantil de secundaria en Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). La menor quien dice “pensé que me estaba muriendo”, tuvo que ser hospitalizado “una intervención extremadamente dura”.

La Defensoría de Derechos había indicado que se ocupaba de estos hechos, que el IGPN también investigaba por actos de “violencia por parte de persona que ostentaba autoridad pública” con el uso de arma.

Otro vídeo sacudió a los internautas la semana pasada: el de una joven estudiante de secundaria, arrastrada por un policía que le rodeaba el cuello con el brazo y la sometía a una llave. La escena, filmada por un periodista de “Orne Hebdo”, ocurrió el 29 de septiembre, al margen del bloqueo del instituto Leclerc-Navarra en Alençon. En Ici Normandie, la joven Aïna contó su trauma: “Me duele mucho el cuello, tengo dolores, me duele la mandíbula. Es un poco complicado porque lo pienso mucho. » Aïna lo repite, ella pensó que iba “quédate ahí”.

En declaraciones a la radio local, dijo que no estaba participando en la movilización y que simplemente había “Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado”. Sus padres presentaron una denuncia. La policía habló de una intervención. “proporcionado”quien tiene “cumplió con el marco regulatorio”. “Para mí no hay violencia ni, en cualquier caso, desproporción”, apoyó al delegado sindical de la Unidad de Policía de Orne SG, Laurent Barreteau, también interrogado sobre la comisaría. “Sólo tenemos una parte del vídeo” y vemos a un policía que “controla a la joven y la traslada para interrogarla”.