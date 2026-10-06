Bloqueo de liceos: con el “acto III” de la movilización de este martes 6 de octubre, ¿qué debemos esperar?

Bajo estrecha vigilancia por parte de las autoridades y del gobierno, que no pueden hacer bajar la temperatura después de varias semanas de tensión, un intersindicato de educación se manifestará junto a estudiantes de secundaria este martes en toda Francia. Durante este evento se llegará a decenas de miles de estudiantes de secundaria. “acto III” por miembros de los sindicatos FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud y Solidaire, que convocaron a salir a las calles en una treintena de ciudades más. En París, el Sindicato de Escuelas Secundarias y el Sindicato de Estudiantes han anunciado una manifestación en la Place de la République a partir de las 14.00 horas. “ hasta Place de la Nation (12), por Boulevard Voltaire ». En Marsella y Arlés, la procesión saldrá a las 10:30 horas, a las 11:00 horas en Toulouse y Aix-en-Provence, y a las 14:00 horas en París. en Estrasburgo. y Nîmes.

Según Sophie Binet, “Activistas de la CGT estarán ahí para proteger a los estudiantes de secundaria”mientras que los bloqueos de escuelas secundarias y reuniones estuvieron acompañados de numerosas tensiones con la policía. Desde el inicio del movimiento, 215 estudiantes han resultado heridos, “la gran mayoría” habiendo sido “ya sea en el contexto de accidentes”, “ya sea por las acciones de otros individuos externos”defiende Matignon.

Desde hace varios días, La Francia insumisa (LFI), junto con Les Ecologistes, invita a los adultos a caminar “con casco blanco o brazalete blanco para participar en la protección de los jóvenes en la intervención contra la violencia policial”.

Una granada le arrancó la mano a un joven de 15 años el lunes en Lens. En Tours, la semana pasada, un estudiante de secundaria de 16 años perdió el uso de un ojo debido a una obstrucción, la fiscalía citó lesiones “compatible” con una inyección de LBD. Diez investigaciones fueron abiertas por el “fuente de fuentes” desde el inicio del movimiento, según personas cercanas al ministro Laurent Nuñez.

Esta mañana en France Inter, describió “dramas” estos incidentes, y recordó que no era “no es normal. » Aunque sólo se defiende en Lens, “había un contexto” donde la policia “fueron aprovechados. » En cuanto al Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, aseguró a Franceinfo que “La policía está ahí para proteger a los estudiantes” Y “tratar con individuos ultraviolentos”.

Los estudiantes de secundaria, movilizados para exigir recursos, denunciar las condiciones insalubres de los edificios, la no sustitución de profesores, especialmente en los barrios populares, o las presiones y desigualdades vinculadas a la plataforma de posgrado Parcoursup, también deberían recibir refuerzos de los estudiantes el martes. Las demandas del movimiento escolar secundario deben ser llevadas “en un entorno tranquilo”afirmó Matignon el lunes por la noche, pidiendo la movilización del martes para permitir “reconectarnos con una protesta estructurada, legal y democrática”.

“Nuevo récord” de acuerdo a el Sindicato de Escuelas Secundarias. El sindicato afirma que “1.800 escuelas secundarias” están bloqueados esta mañana, por “manifestaciones o clausuradas automáticamente por Educación Nacional”. En París, los institutos Louis-le-Grand, Henri IV y Sophie Germain, el instituto Ampère de Lyon (Ródano) y Joséphine Baker de Sarlat (Dordoña) ya están bloqueados esta mañana. “Un poco más de 200 liceos serán cerrados y/o a distancia” en Île-de-France, indica la Región. En Nantes, no todos los institutos privados de la metrópoli abrirán sus puertas. En Mayotte, se anuncian interrupciones en muchas escuelas secundarias.

En cuanto a los cursos en línea, también podrían estar sujetos a “bloques cibernéticos”cuyos vídeos, salpicados de ruido parásito, han acumulado cientos de miles de visitas en las redes sociales. El Ministro del Interior declaró esta mañana que con unas pocas decenas de establecimientos era “al ritmo de los días anteriores. »

El Sindicato de Estudiantes, el primer sindicato estudiantil, y clasificado de izquierda, afirma que “100% de las universidades” Las comunidades francesas están experimentando perturbaciones y “57 sitios universitarios bloqueados”. En señal de apoyo, 200 jóvenes se reunieron frente al campus 1 de la Universidad de Caen. Y la presidencia de la Universidad de Aix-Marsella, la más grande de Francia con sus 84.000 estudiantes, decidió cerrar todas sus sedes universitarias el martes.

“Estamos convocando a un bloqueo masivo de todos los lugares de estudio para poder seguir creciendo la movilización y terminar con una convergencia de bachilleres, estudiantes, pero también trabajadores, otros sectores que empiezan a apoyarnos”explicó Eloïse Lefebvre-Milon, de la Unión de Estudiantes, que identificó una treintena de sitios bloqueados ya el lunes. La facultad de Rennes 2 votó a favor de bloquear la universidad para apoyar a los estudiantes de secundaria.

La Confédération paysanne, el tercer sindicato agrícola, clasificado a la izquierda, también pidió a los agricultores que “converger” EL “iras” y sumarse a la movilización de estudiantes secundarios con sus tractores.

Para la manifestación prevista en París, se movilizarán 2.000 policías y gendarmes para supervisar una manifestación que podría contar con entre 20.000 y 40.000 manifestantes. La vigilancia de las autoridades también cubre posibles “predatos” desde el mediodía en varios lugares de la capital, sin previa declaración a la prefectura.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que“No habrá intervención de la policía si no hay violencia ni daños” en las escuelas secundarias. La policía estará presente. “no lejos de las escuelas”, “desde la distancia » manifestaciones, pero intervendrá “si hay algún daño. » La policía ya ha realizado más de 6.000 detenciones -en su mayoría menores- desde el 28 de septiembre.

Por su parte, el alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de ayuntamientos de distrito a los estudiantes de secundaria para que pudieran reunirse, pidiendo al gobierno y a la jefatura de policía que “priorizar la desescalada” durante la manifestación de este martes.