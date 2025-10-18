Las lecciones de una desastrosa secuencia política.





Silbatos. Esto es lo que escucharon los políticos presentes en la panteonización de Robert Badinter cuando sus rostros aparecieron en las pantallas gigantes instaladas con motivo de la ceremonia. Silbidos, en este día de comunión republicana en torno al ex ministro de Justicia, como para subrayar, por el contrario, el inmenso descrédito en el que se hunde la clase política. La desastrosa secuencia iniciada desde la dimisión/reelección de Sébastien Lecornu en Matignon, salpicada de llamamientos a la disolución y a la dimisión del jefe de Estado, no ha hecho más que agravar la desconfianza de los franceses, consternados por el impasse institucional en el que todo esto nos ha sumido.









El declive de la aventura macronista, el colapso de su alianza con la derecha y el espectáculo de pequeños cálculos miopes dan a nuestros conciudadanos la sensación de un campo de ruinas, como si la República estuviera en marcha… hacia el desastre. En nuestro desorientado país nada parece poder detener el mecanismo que se ha puesto en marcha. Para mayor beneficio de la Agrupación Nacional (RN), que sólo le queda recoger los frutos de la descomposición general.





¿Deberíamos recordarlo? El primer responsable de esta angustiosa situación es Emmanuel Macron, con su obstinada negativa a admitir que ya no tiene mayoría desde las elecciones legislativas de 2022, y más aún desde la disolución de 2024. La frágil alianza que firmó con Los Republicanos (LR) puede haber estallado en fuga la semana pasada, el jefe de Estado siempre se ha negado a abrir el juego más allá de la difunta “base común”. El rey está desnudo, abandonado por sus antiguos aliados –Gabriel Attal, Edouard Philippe y Bruno Retailleau–, pero perseveró en el error recurriendo a su última casilla de fieles, interpretada por Sébastien Lecornu.









Sin dejar mucho margen de maniobra a su ex nuevo Primer Ministro para resolver la ecuación del momento: al conceder una suspensión de la reforma de las pensiones, Sébastien Lecornu se dio la oportunidad de evitar la censura del Partido Socialista. Pase lo que pase ahora, el país sigue siendo muy difícil de gobernar, ya que el ejecutivo estará sujeto al fuego cruzado de las oposiciones durante el examen del presupuesto.





Es mejor que Macron complete su mandato





Así transcurre la política francesa: como en una película a cámara lenta, los actores ven acercarse la catástrofe sin querer ni poder impedirla. Peor aún, algunas personas soplan las brasas creyendo oportuno salir de este juego insalubre. A los pedidos de destitución del presidente de Jean-Luc Mélenchon se sumó el de Edouard Philippe, que ordenó la dimisión de su exmentor. El ex Primer Ministro, que lucha en las encuestas, intenta sin duda aprovechar la confusión que lo rodea para ganar su apelación. Esto demuestra una buena dosis de cinismo y mucha irresponsabilidad: una elección presidencial anticipada, improvisada en unas pocas semanas, sólo podría conducir a un debate democrático truncado y al gran riesgo de que RN se apodere del Elíseo. Por lo tanto, los llamamientos a la dimisión del jefe de Estado deben rechazarse por lo que son: aceleradores del caos. Aunque cueste, hay que reconocer esta paradoja: en esta etapa de desintegración, es mejor que Macron complete su mandato, una frágil barrera institucional a la tormenta que él mismo levantó.









Sin embargo, ¿logrará Francia evitar elecciones legislativas anticipadas de aquí a 2027? En los tiempos tan inciertos que atravesamos, una cosa es segura: este regreso apresurado a las urnas sería un gran peligro. Abriría un bulevar a la RN, con el riesgo de una abstención récord y el potencial colapso del frente republicano. Por el contrario, nuestra República necesita tiempo, hasta las elecciones presidenciales, para responder a la profunda crisis que atraviesa. Y permitir que un verdadero debate democrático esclarezca a nuestros conciudadanos para que puedan evitar, una vez más, el riesgo de un giro hacia el nacionalpopulismo.