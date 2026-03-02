“Si ves algo lindo envíame un mensaje”





“A veces me siento como si fuera tu Ghislaine Maxwell parisina, jajaja, nacimos el mismo día según Wikipedia. » El 6 de marzo de 2013, Aryna (el nombre ha sido cambiado), estudiante de derecho en la Sorbona de origen ruso, intercambió varios correos electrónicos con contenido explícito con Jeffrey Epstein. El empresario estadounidense debe viajar a París a finales de mes. En anticipación de su llegada, Aryna, que entonces tenía 24 años, se encargó de hacer más agradable su estancia organizando encuentros con chicas jóvenes que conocía: “Cuatro chicas francesas están emocionadas de conocerte. Qué genial. Yo soy la más emocionada, la quinta, porque te extraño”, ella le escribió. Sin embargo, ella quiere advertirle: “Si vas a jugar con estas chicas, por favor ten cuidado y no me involucres en esto, quiero mantener una buena imagen con ellas, no parecer ‘una señora’, ya sabes a lo que me refiero. »





El giro de sus correos electrónicos deja pocas dudas sobre el grado de conocimiento de la joven sobre los pasados ​​problemas legales del financiero en Estados Unidos. Pero también sobre el turbio papel desempeñado en este asunto por Ghislaine Maxwell, amante del neoyorquino y amante de las jóvenes…