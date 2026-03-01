Israel y Estados Unidos lanzan una “gran operación de combate” en Irán: lo que sabemos





Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una serie de ataques contra Irán este sábado 28 de febrero, y la emisora ​​pública israelí informó que el líder supremo había sido el objetivo. Poco después del ataque, la República Islámica respondió con salvas de misiles, lo que generó temores de una conflagración regional.









En Teherán, la capital iraní, periodistas de la Agencia France Presse escucharon varias detonaciones fuertes el sábado por la mañana. Columnas de humo se elevaron en el centro, este y oeste de la capital, donde se enviaron ambulancias. Mientras los residentes corrían a sus casas en busca de refugio, los padres, presas del pánico, intentaron recoger a sus hijos de la escuela. Se formaron muchos atascos en el centro y largas colas frente a las panaderías.













Según medios iraníes, las explosiones también afectaron a las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestan y Tabriz, en todo el país.





Alrededor de las 16:30 horas. Hora de París, el ejército israelí anunció que estaba llevando a cabo nuevos ataques en Irán, dirigidos a lanzadores de misiles. Fuerza Aérea Israelí “Comenzó un sobrevuelo y actualmente está atacando lanzadores de misiles en Irán para frustrar la amenaza al Estado de Israel”indica un breve comunicado de prensa militar.









El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó una ” operación “ conjunto, denominado por el lado israelí “León rugiente”, contra el “Amenaza existencial planteada por el régimen terrorista en Irán”.





El ejército israelí anunció que sus ataques contra Irán, llevados a cabo en coordinación con Estados Unidos, tenían como objetivo “decenas de objetivos militares” y se había llevado a cabo después de meses de planificación entre los dos países aliados. “Durante los meses anteriores al ataque, se llevó a cabo una planificación estrecha y conjunta entre los ejércitos israelí y estadounidense, lo que permitió la implementación de un gran ataque en plena sincronización y coordinación entre los dos ejércitos”dijo el ejército en un comunicado.





Estas huelgas continuarán “el tiempo que sea necesario”según una fuente de seguridad. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente Massoud Pezeshkian se encuentran entre los objetivos, informó la emisora ​​pública israelí KAN.





Israel está involucrado en una operación “decisivo y sin precedentes” contra Irán, afirmó el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir. “Ahora nos enfrentamos a una operación importante, decisiva y sin precedentes destinada a desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní, capacidades que plantean una amenaza existencial continua a la seguridad del Estado de Israel”.declaró el general Zamir en una intervención televisiva.









Del lado estadounidense, Donald Trump anunció que Estados Unidos había lanzado una “gran operación de combate” contra Irán llamado “Furia épica”. En un mensaje de vídeo en su plataforma social Truth, prometió ” destruir “ las capacidades misilísticas de la República Islámica y “reducir a nada” su armada, asegurando que el objetivo estadounidense era“eliminar amenazas inminentes” causado por Teherán. Al pueblo iraní, lanzó desde su residencia en Palm Beach, Florida: “La hora de vuestra libertad está cerca. »





“Cuando hayamos terminado, toma el poder, será tuyo”dijo en un mensaje de video. “A los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tener inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura”añadió Donald Trump.









El gobierno iraní pidió a los residentes de Teherán que abandonen la capital. “mientras mantienen (su) calma”después de los ataques israelíes y estadounidenses.





“Dadas las operaciones conjuntas llevadas a cabo por Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) contra Teherán y algunas ciudades importantes, tomar, si es posible y manteniendo la calma, la dirección hacia otras ciudades”escribieron las autoridades en un SMS enviado a teléfonos iraníes y recibido por la Agencia France Presse.













El presidente iraní Massoud Pezeshkian es “sano y salvo”informó la agencia oficial de noticias Irna. “El presidente Massoud Pezeshkian está a salvo y no tiene problemas”escribe la agencia Irna. Esta información la recogen las agencias Mehr e Isna.





La televisión estatal iraní confirmó el sábado lo que describió como un “agresión aérea del régimen sionista” tras una serie de explosiones escuchadas en Teherán. Según la agencia de noticias Fars, “Se reportaron siete impactos de misiles en los barrios de Keshvardoust y Pasteur” en Teherán, zona donde se encuentra la residencia del guía supremo, Ali Jamenei.





“Las fuerzas armadas de la República Islámica responderán con firmeza a los agresores”advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, añadiendo que Irán había hecho “todo lo necesario para evitar la guerra”. “Así como estábamos dispuestos a negociar, hoy estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní”añadió.













Al menos 85 personas murieron en un ataque a una escuela de niñas en el sur de Irán, informaron varios medios iraníes. El presidente, Massoud Pezeshkian, condenó este ataque que calificó de “bárbaro”. “Este acto de barbarie constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”declaró Massoud Pezeshkian en un comunicado de prensa.













También se escucharon explosiones en Riad y Abu Dhabi, y bases estadounidenses atacaron en Manama y Doha. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que interceptaron misiles iraníes y Qatar lo dijo. “rechazado” varios ataques contra su territorio. Jordania dijo que había derribado dos misiles balísticos que apuntaban al reino. Según el Ministerio de Defensa, al menos una persona murió en la capital de los Emiratos Árabes Unidos a causa de los restos de un misil.





Estados Unidos había pedido previamente a su personal diplomático y a sus nacionales en el Golfo que “resguardarse”.









El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este sábado a las 22.00 horas. hora de París (4 p.m. Nueva York) para discutir “La situación en Medio Oriente” tras la operación militar lanzada por Washington contra Irán, anunció la ONU.





Esta reunión se celebrará por iniciativa de Francia y Bahréin, indicó la misión israelí ante la ONU. Antonio Guterres, director de la institución internacional, condenó “escalada” en la región y pidió “cese inmediato de las hostilidades”.









Desde el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas, Israel ha insistido en incluir en cualquier negociación la limitación de los misiles balísticos y la congelación del apoyo de Irán a grupos armados de la región, como los rebeldes hutíes de Yemen, el movimiento islamista libanés Hezbolá o el palestino Hamás.









El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, partidario de la opción militar contra Teherán, ha presentado durante veinte años a la República Islámica como una amenaza existencial para Israel. Estados Unidos ha favorecido la vía diplomática en las últimas semanas, al tiempo que mantiene la presión militar sobre Teherán con el despliegue de una importante fuerza aeronaval en el Golfo y el envío al Mediterráneo del mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford.





En junio de 2025, Israel e Irán libraron una guerra de 12 días, provocada por un ataque sin precedentes por parte de Israel que tuvo como objetivo principal el comando militar iraní, así como los lanzadores de misiles y las instalaciones del programa nuclear. Estados Unidos se unió a la ofensiva de su aliado atacando tres instalaciones nucleares iraníes.