Después de Epstein, Mélenchon lo vuelve a hacer en una reunión al bromear sobre el nombre de Glucksmann

Publicado el 2 de marzo de 2026 a las 8:12 am,

actualizado el 2 de marzo de 2026 a las 8:16 a.m. Lectura: 2 min.







Cuatro días después de su reunión en Lyon, donde su paso sobre la pronunciación del nombre “Epstein” provocó una viva controversia y relanzó acusaciones de antisemitismo en su contra, Jean-Luc Mélenchon se burló una vez más de un nombre de origen judío, el domingo por la tarde, durante un encuentro en Perpiñán, esta vez hablando de Raphaël Glucksmann.





Al final de una frase en la que menciona al eurodiputado, el tribuno rebelde suspira: “El señor Glucksman y no sé quién más, perdón Glucksmann…, entonces tendré horas”pronunciando la terminación del sustantivo (an) la primera vez (ane) la segunda.





“Está bien, Jean-Marie Le Pen”simplemente publicado en X Raphaël Glucksmann como reacción, encima del extracto del vídeo de las declaraciones de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional y ya fallecido, despertó la indignación con un juego de palabras que sigue siendo famoso: “Crematorio Durafour”asociando en 1988 el nombre del ministro Michel Durafour a los campos de exterminio nazis. Había sido condenado por los tribunales.









Durante este mismo encuentro en Perpiñán, Jean-Luc Mélenchon volvió a defenderse contra cualquier antisemitismo. “No soy antisemita”proclamó el domingo. “No lo soy por innumerables razones, y no tengo intención de ir a presentar justificaciones y partidas de bautismo a quién sabe quién. » “Luchamos contra la islamofobia, luchamos contra el racismo antijudío”declaró de nuevo.









Esta nueva publicación provocó inmediatamente reacciones políticas, especialmente en la izquierda. “Todo terminará mal… No puedo dejar de pensar en todos aquellos que siguieron sinceramente a La France insumise y que no quieren verse arrastrados a lo que ya no es un desliz sino una estrategia que flota en las aguas negras del antisemitismo”escribió el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, en X.









“Al renovar un juego de palabras al estilo de Jean-Marie Le Pen sobre la pronunciación de los nombres judíos, Mélenchon asume la responsabilidad de todo. Los excesos antisemitas y la complacencia ante la violencia, esta es una estrategia electoral clara. Quiere ser el más odioso. Esto es lo raro que logra”estimó también en X el diputado socialista y candidato presidencial Jérôme Guedj.





“Jean-Luc Mélenchon se hunde una vez más en un “momento Durafour”. No se trata de una desviación del camino, es una estrategia deliberada que alimenta el antisemitismo. Provoca y lo volverá a hacer”afirmó el macronista Clément Beaune, Alto Comisionado para la Planificación.





Hasta ahora, el PS y los ecologistas no han cerrado completamente la puerta a acuerdos con el LFI entre las dos vueltas de las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo. Pero esto se hará caso por caso y a condición de que los candidatos en cuestión adopten posiciones claras sobre el antisemitismo pero también sobre la violencia política, tras la muerte del activista radical de extrema derecha Quentin Deranque, bajo los golpes de activistas de ultraizquierda, algunos de ellos vinculados al diputado del LFI Raphaël Arnault.





Entre los socialistas se alzan voces para exigir una ruptura total con el partido de Jean-Luc Mélenchon, incluidas las del ex presidente François Hollande, Jérôme Guedj y la presidenta de la región de Occitania, Carole Delga.



