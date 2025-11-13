“Si se establece una base militar estadounidense en Siria, será más difícil para Israel continuar sus ataques en la región”





La historia dejará constancia de que el primer presidente sirio que entró en la Oficina Oval fue un hombre que, con apenas 20 años, se subió a un autobús rumbo a Irak, decidido a tomar las armas contra Estados Unidos y su “guerra contra el terrorismo”. El que, bajo su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Joulani, pasó seis años en las cárceles estadounidenses de Abu Ghraib y Camp Bucca, antes de jurar lealtad al Estado Islámico y luego liderar la antigua rama local de Al Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTC). El que, hace ya once meses, logró lo impensable: aprovechar el debilitamiento del régimen sirio y sus partidarios, para derrocar a la dinastía Assad, que ya dura medio siglo. Ahmed al-Charaa, el hombre de las mil vidas que se convirtió en presidente interino en Damasco, es, por tanto, el primer Jefe de Estado sirio, desde la independencia del país en 1946, recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, este lunes 10 de noviembre. Una visita más que simbólica: todavía recientemente, bajo sanciones de la ONU e incluido en la lista negra de terroristas buscados por Washington (el FBI ofreció 10 millones de dólares por cualquier información que condujera a su arresto), el líder sirio consiguió sacar a su país un poco más lejos. de aislamiento diplomático.





Durante esta visita, se espera que Damasco firme un acuerdo para unirse a la coalición internacional antiyihadista liderada por los estadounidenses. Si bien Estados Unidos planea establecer una base militar cerca de Damasco, con el deseo de monitorear los acontecimientos entre el Si…