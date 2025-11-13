Estrategia espacial, redes sociales... Los anuncios de Macron en Toulouse





El presidente Emmanuel Macron completó este miércoles 12 de noviembre un viaje a Toulouse con la presentación de la estrategia francesa para un espacio “convertirse en un campo de batalla”último capítulo de una intensa visita en la que inició un ciclo de debates en las redes sociales y trató de apaciguar a los agricultores.





• 4.200 millones de euros para el espacio militar hasta 2030





“El espacio ya no es un santuario, se ha convertido en un campo de batalla”subrayó el Jefe de Estado, en los nuevos locales del Mando Espacial Militar instalado desde el verano pasado en Toulouse. Convencido de que “La guerra actual ya se libra en el espacio” y eso “La guerra de mañana comenzará en el espacio”Emmanuel Macron insistió en la necesidad de que Francia y Europa defiendan con fuerza sus posiciones en este sector.









En este sentido, el presidente anunció 4.200 millones de euros adicionales para el espacio militar hasta 2030 en el marco de la actualización de la ley de programación militar.





• Esquema de la estrategia espacial





En una Europa espacial ” frágil “también consideró que era necesario “Impulsar a nuestros campeones europeos para que sean competitivos en el mercado global”. Entre las prioridades expuestas para la estrategia espacial francesa, Emmanuel Macron mencionó su deseo de “Desarrollar futuros lanzadores en torno a la reutilización, la propulsión de bajo coste y la motorización de alto empuje, que son los elementos de disrupción y progreso tecnológico que hemos identificado”.





Emmanuel Macron insistió: “Depende de una gran tercera potencia o de cualquier magnate espacial está fuera de discusión”añadiendo: “sigue mi mirada”en clara alusión a Elon Musk. es necesario “acelerar el funcionamiento del Ariane 6, cuya competitividad debe mejorarse”subrayó también Emmanuel Macron, que desea “modernizar la base de Kourou para convertirla en un lugar ágil, abierto a pequeños lanzadores y socios extranjeros”.





• Entrevista con agricultores





Anteriormente, el Jefe de Estado había dicho claramente a una delegación de agricultores que el proyecto de acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur “Tal como existe hoy, recibirá un no muy firme de Francia” a falta de cláusulas de salvaguardia, “medidas en espejo” o incluso “controles fronterizos”informó la ministra de Agricultura, Annie Genevard, al final de la entrevista en la que también participó.









Los agricultores movilizados acogieron de forma relativamente positiva la aclaración de las exigencias de Francia sobre el proyecto de acuerdo, aunque se mostraron muy críticos con su contenido. Otras medidas, como la reducción de los impuestos sobre las importaciones de fertilizantes, o sobre cuestiones específicamente regionales relacionadas con el impacto del calentamiento global en Occitania, fueron bien recibidas por la FNSEA, que junto con los Jóvenes Agricultores había convocado manifestaciones.





• Hacia una “era de mayoría digital”





El viaje del presidente a Toulouse estuvo dedicado en primer lugar al lanzamiento de un ciclo de debates ciudadanos con la prensa diaria regional, en el que Emmanuel Macron afirmó querer “suena la tocsin” sobre el riesgo que las redes sociales suponen para la democracia francesa. “No hay libertad sin responsabilidad”insistió, sin dudar en comparar las redes sociales con “salvaje oeste” ante 300 personas reunidas en la sede del diario regional “La Dépêche du Midi”.





El presidente Macron, en retirada en la escena política interna desde la fallida disolución de 2024, pretende hacer de los efectos nocivos de las pantallas y las redes sociales su nuevo caballo de batalla en la recta final del mandato de cinco años. “El objetivo es avanzar hacia decisiones concretas a principios de 2026”subrayó, defendiendo en particular una “era digital de la mayoría de edad”alrededor de 15 años en Francia.





Al estilo de los debates de la época de los chalecos amarillos, el jefe de Estado, en el centro de un círculo de seis filas de asientos, incluso admitió que no descartaba abandonar determinadas redes, incluida X, pero dejó claro que no lo haría. “mañana por la mañana” porque “La prioridad es primero dar la batalla internamente”.





El próximo debate ciudadano similar tendrá lugar el 19 de noviembre en el diario “La Voix du Nord”.