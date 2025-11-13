Europa debe elegir el camino del derecho y la justicia





Los recientes escándalos que rodean al gigante chino del comercio electrónico Shein han llamado la atención de la gente con razón. No deben ser el árbol que esconde el bosque de quienes, cada día, se desenvuelven en las cadenas productivas globalizadas. Detrás de la indecencia de la emblemática marca de ultramoda, existe una realidad más estructural, la de un comercio global “sin fe ni ley”, donde los derechos humanos y el medio ambiente son a menudo las variables de ajuste de una economía en la que bienes como los seres humanos son “desechables”.









En 2013, el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh y los cuerpos sin vida de más de mil trabajadores textiles provocaron una toma de conciencia saludable: las etiquetas de las principales marcas occidentales encontradas entre los escombros expusieron las condiciones de fabricación de nuestra ropa en el otro lado del mundo.





Esta irresponsabilidad de los empresarios estaba permitida por el velo legal que los separa de sus filiales y subcontratistas. En 2017, gracias a una movilización sin precedentes de sindicatos, ONG y el Parlamento, una Francia pionera levantó este velo hipócrita. La ley del “deber de vigilancia” obliga a las grandes empresas a prevenir -más allá de nuestras fronteras- violaciones graves de los derechos humanos y del medio ambiente.





Esta ley inspiró la directiva europea “CS3D” sobre el deber de vigilancia, adoptada en 2024, y creó un marco común de responsabilidad para las multinacionales. Ha iniciado un proceso fundamental, aquí para evitar el ecocidio, allí para acabar con el trabajo infantil. Para la Unión Europea, esta revolución jurídica es una afirmación de sus valores éticos en la globalización: la dignidad de la persona humana y la protección de nuestra casa común. Es también un escudo económico, para defender nuestra soberanía industrial y agrícola frente a competidores que no respetan las directrices de las Naciones Unidas.





Pero incluso antes de que entre en vigor, esta directiva está en peligro. En febrero, bajo la presión de la extrema derecha, de BusinessEurope (confederación de empresarios europeos), del presidente estadounidense Donald Trump y de Qatar, especialmente en nombre de sus intereses petroleros, la Comisión Europea presentó la propuesta “Omnibus I”. Esto último debilita profundamente los tres textos clave del Pacto Verde, incluida la directiva sobre el deber de vigilancia.









El 22 de octubre, el Parlamento Europeo rechazó un compromiso barato sobre esta caída. Se ha abierto una nueva fase de negociaciones y la votación decisiva está prevista para el jueves 13 de noviembre. Un acuerdo entre la derecha y la extrema derecha marcaría el fin de esta esperanza. Una coalición amplia, de derecha a centro y de izquierda, puede salvar lo esencial: un alcance relevante de las empresas atacadas, consideración de las filiales y subcontratistas afectadas y un régimen armonizado de responsabilidad civil que ponga fin a la impunidad, garantizando el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.





El jueves, Europa deberá elegir entre dos direcciones. El primero es un callejón sin salida: frente a los imperios, capitula, renunciando a sus valores para entrar en una competencia que sabemos que es inútil. El segundo abre el camino a una “nueva empresa europea” basada en la ética, en la armonización de derechos nacionales excesivamente fragmentados y en una distinción entre el liberalismo anglosajón y el capitalismo de Estado asiático.





Los argumentos de los partidarios de lo que sería una gran regresión del derecho y la justicia son los mismos que en el siglo XIXmi siglo retrasó la abolición de la esclavitud. Ha llegado el momento de que cada uno elija la huella que dejará en la Historia porque, para usar las palabras de Víctor Hugo: “No hay nada en el mundo más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. »







