“Si la inteligencia artificial cuenta nuestras historias, el futuro se escribirá sin nosotros”, de la novelista estadounidense Tiffany McDaniel





La rama francesa de Harlequin Publishing, propiedad de Harper Collins, informó recientemente a sus traductores veteranos (algunos de los cuales habían trabajado para la editorial durante más de treinta años) que sus servicios ya no eran necesarios debido a una transición a la traducción automatizada mediante inteligencia artificial (IA). Según la prensa local, AI ha traducido diez novelas de Arlequín en las últimas semanas. Esta es una llamada de atención para todo el sector.









Como Harlequin es propiedad de Harper Collins, un gigante editorial, el enfoque debe considerarse como una prueba de mercado y no como un caso aislado. Aunque Harlequin está reduciendo costos al deshacerse de sus traductores humanos, sus precios se mantienen sin cambios. Los lectores franceses pagarán lo mismo, pero por las traducciones generadas por IA.





El romance puede ser el primer género al que se dirige, pero no será el último. Si guardamos silencio, la traducción mediante IA se extenderá a todas las áreas de la industria. Es hora de establecer límites. Esto concierne a todos los lectores, traductores y autores. Es una pendiente resbaladiza, y una vez que una editorial normaliza esa práctica, cambia los libros y la forma en que los leemos para siempre.





Negarse a leer libros producidos por máquinas.





Entonces, ¿qué hacer? Si es autor, asegúrese de incluir una cláusula de no IA en sus contratos, incluso para la traducción. Los traductores son autores y debemos protegernos unos a otros. Esta cláusula obliga a su editor a utilizar un traductor humano. Incluyo estas cláusulas en mis contratos porque no quiero un futuro en el que los humanos sean reemplazados por la IA.





Si eres un lector, habla con tu dinero. No compre libros publicados por editoriales que reemplazan a sus empleados con IA. Hágales saber que no quiere leer “basura”: contenido de baja calidad generado por inteligencia artificial. Envíe un correo electrónico a la editorial y a su empresa matriz para asegurarse de que el mensaje llegue. Mencione a Harlequin y Harper Collins en sus publicaciones en las redes sociales y hágales saber que se niega a leer libros producidos por máquinas y apoya a los editores que tratan a sus autores como personas prescindibles. Se debe advertir a los editores que al deshacerse de autores humanos, están perdiendo lectores humanos.









Los traductores no se limitan a traducir palabra por palabra. Navegan entre idiomas e infunden a los textos su propia voz, cultura, memoria y experiencias. Es gracias a los traductores que las historias viajan de un país a otro, de una frontera a otra. Los traductores construyen el barco que permite que la historia cruce continentes. Traen la madera para construir el puente entre los continentes. Iluminan el cielo con sus propias palabras, para que todos los lectores puedan entender, sentir y vivir la historia. Sin los traductores de mis libros, “Betty” no habría encontrado refugio en Francia. “El verano que todo se derritió” no habría viajado de Ohio a Italia. “En el lado salvaje” no habría conocido el sol español. Y los “Wand Keepers” no lanzarían hechizos en japonés.





Cada generación ha aspirado a contar historias. Y como lectores, deseamos ardientemente acompañarlos en este camino. Pero si no dejamos claro que la IA no debería contar nuestras historias, el futuro se escribirá sin nosotros. Y todas las historias no serán más que fragmentos estáticos ahogados en el ruido de la máquina. “Los escritores crean literatura nacional con su lengua, pero la literatura mundial la escriben traductores”dijo José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, cuyas obras han sido traducidas del portugués a decenas de idiomas.









◗ Cortesía de Ediciones Gallmeister.





Nacido en 1985 en Ohio en Estados Unidos, Tiffany McDaniel destacó con “Betty” (Gallmeister, traducida por François Happe, 2020), que cosechó un inmenso éxito y obtuvo numerosos premios literarios, entre ellos el premio de novela Fnac 2020, el premio América a la mejor novela extranjera 2020 o la novela extranjera favorita de los libreros en la lista “Libres Hebdo” 2020. (Gallmeister, 2022), “On the Wild Side” (Gallmeister, 2024) o el libro infantil “Magic Wand Keepers” (Gallmeister, 2025).