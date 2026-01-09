Estados Unidos ataca a Venezuela, Trump anuncia que la pareja de Maduro ha sido capturada





Estados Unidos llevó a cabo una “ataque a gran escala” contra Venezuela, anunció este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump. También aseguró que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, estaba “capturados y exfiltrados”.





“Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fueron capturados y exfiltrados del país”escribió Trump en su red Truth Social.

















Las explosiones, algunas de las cuales sacudieron cristales en kilómetros a la redonda sin que fuera posible localizarlas inmediatamente con precisión. Parecen haber tenido lugar en el sur y el este de la capital venezolana, y posiblemente en Fuerte Tiuna, el enorme enclave militar de la ciudad.









Maduro declara estado de excepción





Venezuela denunció el sábado una “Gravísima agresión militar” tras las explosiones que sacudieron la capital durante la noche, el presidente Nicolás Maduro declaró el estado de excepción.





“Venezuela rechaza, repudia y denuncia (…) la gravísima agresión militar perpetrada por (…) Estados Unidos contra el territorio y población venezolana, en las localidades civiles y militares de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira alrededor de Caracas”según un comunicado de prensa del gobierno.





“Semejante agresión amenaza la paz y la estabilidad internacionales (…) y pone en grave peligro la vida de millones de personas”asegura Caracas. “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”continúa el comunicado de prensa.









el gobierno “llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar planes de movilización y rechazar este ataque imperialista”según el texto. El Presidente Nicolás Maduro, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución (…), firmó y ordenó la implementación del Decreto que declara el estado de” excepción “. “Todo el país debe movilizarse para derrotar esta agresión imperialista”concluye el texto.