Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro ha sido “capturado y exfiltrado” de Venezuela





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado y exfiltrado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de lanzar un ataque. “ataque a gran escala” contra el país sudamericano.





“Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fueron capturados y exfiltrados del país”escribió Trump en su red Truth Social.





Añadió que daría una conferencia de prensa a las 11H00 (16H00 GMT) en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, sobre estos ataques, cuyo costo humano se desconoce por el momento.









En una breve declaración al New York Times, el presidente republicano saludó una operación ” pendiente “ haber involucrado “Buena preparación y muchos buenos soldados”en particular contra el complejo militar Fuerte Tiuna, el mayor de Venezuela, al sur de Caracas, y la base aérea de Carlota, al norte.





Maduro procesado por narcoterrorismo





El número dos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, proclamó una “nueva era” para Venezuela, cuyo presidente socialista Maduro, en el poder desde 2013, es acusado por Donald Trump de estar a la cabeza de una vasta red de narcotráfico, lo que éste niega.





La ministra de Justicia, Pamela Bondi, agregó que Maduro y su esposa pronto se enfrentarán “a todo el rigor de la justicia americana” en procesos por tráfico de drogas y terrorismo. Recordó que la pareja fue acusada en un tribunal federal de Nueva York por cargos de “narcoterrorismo” y de “Conspiración para importar cocaína” en los Estados Unidos.





Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró en televisión que desconoce el paradero del mandatario de 63 años y exigió a Estados Unidos “prueba de vida” del matrimonio Maduro tras esta espectacular operación.









Caracas denunció un “Gravísima agresión militar” tras los ataques ocurridos en plena noche en la capital y su región, que el presidente colombiano Gustavo Petro atribuyó a un atentado “misiles”.