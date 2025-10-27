Si la Asamblea suspende la reforma de las pensiones, el Senado la “restablecerá”, advierte Gérard Larcher

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 09:48 horas. Lectura: 1 min.







El Senado, controlado por la derecha y los centristas, “restablecerá la reforma de las pensiones” en el marco del examen del presupuesto de la Seguridad Social para 2026, si la Asamblea vota a favor de suspenderlo, advirtió el presidente de la cámara alta del Parlamento, Gérard Larcher, el sábado 26 de octubre.





“El Senado restablecerá la reforma de las pensiones. Llevamos cinco años votando a favor de ella. Les recuerdo que su abandono significa un déficit de 30 mil millones en 2035”explicó el jefe de LR del Senado en una entrevista con “Parisien” donde describe la “presupuesto presentado” en la Asamblea de “no aceptable”.









Los socialistas obtuvieron del primer ministro Sébastien Lecornu – a cambio de que no los censuraran – que la suspensión de la reforma de las pensiones pueda ser votada por la Asamblea Nacional en el marco del examen del presupuesto de la Seguridad Social (PLFSS), que comienza el lunes 27 de octubre en comisión.





Si hay una mayoría en la Asamblea a favor de suspender la controvertida reforma de 2023 de Elisabeth Borne, el Senado, que luego examinará el presupuesto, se opondrá mayoritariamente.





“¡Está claro que el presidente del Gobierno mira principalmente a los socialistas! Ha abandonado el 49,3 como regalo de Navidad, pero los socialistas piden y siempre pedirán más”denuncia el jefe del Senado.





“La derecha senatorial tomará sus decisiones”





“No se trata de aceptar nada”apoya a Gérard Lacher que exige, como toda la derecha, una mayor reducción del gasto público. “Desde mayo, el Senado, con los grupos de la plataforma común, los dos relatores generales y los relatores, trabaja en una propuesta de presupuesto con 32,5 mil millones de ahorros”añade.





“La derecha senatorial tomará sus decisiones”reaccionó en X el jefe del PS Olivier Faure, quien a cambio advirtió: “En nuestras instituciones, la Asamblea Nacional tiene la última palabra”.









Hace una semana comenzaron en la Asamblea las discusiones sobre el presupuesto estatal. Y la ecuación promete ser particularmente difícil para el gobierno de Lecornu, rodeado de líneas rojas y que debe responder a mandatos contradictorios de los grupos políticos pero también de la cámara alta y la cámara baja.