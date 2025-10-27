Impuesto Zucman, impuestos a las sociedades holding y Gafam... Puntos calientes a seguir





La sección “Ingresos” del proyecto de presupuesto estatal, examinada desde las 15.00 horas. Este viernes 24 de octubre en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, contiene numerosos puntos de fricción que deberían alimentar intensos debates y dudas sobre la posibilidad de un compromiso entre las fuerzas políticas. Las medidas de justicia fiscal cristalizan las tensiones: los socialistas la han convertido en una condición necesaria para su no censura. Sin embargo, el examen en el Comité de Finanzas no dio como resultado una solución compartida.





• Impuesto Zucman





En el hemiciclo, los diputados partirán de la copia inicial del Gobierno y los grupos de izquierda intentarán de nuevo introducir el impuesto Zucman. Tras haberse convertido en un emblema en las filas de la oposición, prevé hacer pagar a los contribuyentes con un patrimonio de al menos 100 millones de euros un impuesto mínimo del 2% sobre dicho patrimonio.





Al igual que en comisión, debería toparse con una mayoría desfavorable en el hemiciclo: la extrema derecha y el gobierno se niegan a gravar los bienes profesionales a los que se dirige precisamente este impuesto. Al apuntar a unos 1.800 hogares fiscales, los socialistas esperan conseguir 15.000 millones de euros.









• Fiscalidad de las sociedades holding





En cambio, el proyecto del gobierno pretende introducir un impuesto dirigido a los activos financieros de las sociedades tenedoras de activos que posean al menos 5 millones de euros en activos, a veces utilizados para evadir el impuesto. Unos 10.000 contribuyentes se verían afectados. El gobierno espera 1.000 millones de euros.





Criticado incluso dentro del campo gubernamental, este impuesto no sería suficiente para los socialistas, que creen que hay demasiadas posibilidades de eludirlo. Además, su desempeño se considera incierto y limitado.









• Impuesto “Gafam”





Presentada por el diputado del Renacimiento Jean-René Cazeneuve, una enmienda al proyecto de ley de finanzas esta vez apunta a Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) y prevé aumentar el tipo impositivo sobre los servicios digitales del 3% al 15%, al tiempo que aumenta el umbral impositivo a nivel mundial de 750 millones a 2 mil millones de euros.





De este modo, sólo se gravarían las empresas con un volumen de negocios superior a 2.000 millones. “para evitar incorporar a jugadores franceses como Leboncoin”explicó Jean-René Cazneuve, que espera rodar “unos cuantos miles de millones de euros” de este impuesto.





Renaissance explicó el martes durante una conferencia de prensa que prefería el establecimiento de tal impuesto, en lugar de “Gravar demasiado a las grandes empresas”. Los diputados aprobaron el miércoles en comisión esta medida, que recibió un amplio apoyo.





• Impuestos sobre el patrimonio de todo tipo





Los grupos de izquierda han formulado una miríada de propuestas fiscales dirigidas a personas de alto patrimonio neto. Por ejemplo, defenderán el impuesto a la riqueza climática que lleva el Nuevo Frente Popular. Los socialistas defenderán una “ISF contra los multimillonarios”inspirado en el impuesto Zucman pero respondiendo a ciertas objeciones del campo macronista.









La Agrupación Nacional quiere sustituir el actual impuesto sobre el patrimonio inmobiliario por un impuesto sobre el patrimonio financiero, que excluye los bienes profesionales.





¿Lograrán los diputados ponerse de acuerdo sobre una medida? Nada menos seguro. Pero un diputado socialista cree que es posible que una mayoría restablezca el impuesto sobre el patrimonio, tal como existía antes de 2018.





• Congelamiento de la escala del impuesto sobre la renta





El texto del gobierno prevé que los tramos de la escala del impuesto a la renta no se revaluarán según la inflación, lo que resultará en 200.000 “nuevos participantes” en este impuesto, según Bercy. Otros hogares pagarían más impuestos sobre la renta. En comisión, los diputados excluyeron del sistema el primer tramo del impuesto. Funcionarios electos Los republicanos quieren eliminar la medida por completo.





• “Nicho fiscal” para jubilados





El proyecto de ley prevé que la reducción del 10% que disfrutan los jubilados en su pensión se sustituya por una reducción a tanto alzado de 2.000 euros. Esta medida tendría el efecto de reducir ligeramente el impuesto sobre la renta de ciertos jubilados de bajos ingresos y aumentar el de otros.





Pero la mayoría de los diputados eliminaron la medida en comisión, con un coste estimado de 1.200 millones de euros. Se han presentado enmiendas para reintroducir la medida de una forma más específica, excluyendo a más jubilados de bajos ingresos.









• Impuestos de timbre





Los debates prometen ser animados sobre un artículo del proyecto de ley de finanzas, que propone la creación y el aumento de diversos derechos de timbre relacionados con el derecho de estancia y el acceso a la nacionalidad francesa, y que recrea un impuesto para las personas que deseen emprender acciones legales.





En el comité, la izquierda se enfrentó al frente único de la extrema derecha, la derecha y los macronistas, acusando a estos últimos de abrazar el programa de la Agrupación Nacional.