Shein vendió muñecas de pornografía infantil, la justicia francesa interviene

Publicado el 2 de noviembre de 2025 a las 10:30 horas. Lectura: 2 min.







Denunciada periódicamente por promover la moda ultraefímera, Shein ha sido denunciada ante la justicia francesa por la comercialización de muñecas sexuales con pornografía infantil, que han sido retiradas de su plataforma, según el gigante asiático del comercio electrónico.





Unos días antes de que Shein abriera su primera tienda física permanente en París, la Agencia de Lucha contra el Fraude (DGCCRF) anunció el sábado 1 de noviembre que había informado de la venta de “muñecas sexuales infantiles” después de notar su presencia en el sitio de comercio electrónico.





"Su descripción y categorización en el sitio hace difícil dudar de la naturaleza de pornografía infantil del contenido"indica la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude en un comunicado de prensa.













“Hay incluso comentarios de compradores”





En su sitio web, “Le Parisien” publicó una fotografía de una de estas muñecas que presenta el cuerpo y los rasgos de una niña, sosteniendo un osito de peluche, así como la descripción explícitamente sexual que la acompaña. Las muñecas miden 80 centímetros de altura. “Hay incluso comentarios de compradores”afirma Alice Vilcot-Dutarte, portavoz de la DGCCRF, citada por el periódico.





"Se realizó un informe a la plataforma sugiriendo que implemente rápidamente las medidas adecuadas"indica la DGCCRF. Esto incluye la eliminación de las páginas del sitio y la categoría de producto relevantes.













A “investigación” interno está en progreso “sobre cómo estos anuncios pudieron eludir nuestros sistemas de control”así como“una revisión exhaustiva para identificar y eliminar cualquier producto similar que otros vendedores externos puedan ofrecer a la venta”.





Ausencia de “medidas de filtrado” para menores





Represión contra el Fraude también informó de la ausencia de “medida de filtrado” previniendo “eficazmente” acceso para menores a contenidos de marketing de muñecas sexuales con apariencia de adultos.





"Estos informes se relacionan con un sitio y una marca de Shein por los cuales ya se han observado ampliamente y previamente sancionados prácticas comerciales engañosas y afirmaciones falsas, así como varios incumplimientos"subraya el comunicado de prensa.









Represión del Fraude recuerda que la difusión de representaciones de carácter pornográfico infantil se castiga con penas de hasta siete años de prisión y multa de 100.000 euros. Y la ausencia de medidas filtrantes de hasta tres años de prisión y una multa de 75.000 euros.





Tres multas este año





Shein, empresa con raíces chinas que ha conquistado el mercado mundial de la moda rápida, se ha ido consolidando progresivamente en el panorama del comercio online desde su llegada a Francia en 2015.





La empresa se ha convertido en la marca de moda donde más gastarán los franceses en 2024, según un estudio de la aplicación de compras Joko. Pero también se le acusa periódicamente de competencia desleal, contaminación medioambiental o condiciones de trabajo indignas.





Acosada por un proyecto de ley contra el auge de la moda ultraefímera y desechable, Shein fue multada este año con tres multas en Francia, por un total de 191 millones de euros, por incumplimiento de la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no haber declarado la presencia de microfibras plásticas en sus productos.





Provocando indignación, el gigante asiático prevé abrir su primera tienda física permanente el miércoles en BHV, los grandes almacenes históricos de París, en un espacio de más de 1.000 m². Con la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de BHV desde 2023, invertirá en otras cinco tiendas durante las próximas semanas, en las Galerías Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges. Este matrimonio con Shein empujó a varias marcas francesas a abandonar BHV.