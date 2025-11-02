Presupuesto: el Ministro de Economía advierte contra la “brujería fiscal” de las medidas “ineficaces” votadas en la Asamblea

Publicado el 2 de noviembre de 2025 a las 11:34 horas. Lectura: 1 min.







El ministro de Economía, Roland Lescure, advirtió contra “brujería fiscal” medidas “inoperante” votado por los diputados durante el examen del presupuesto, en entrevista este domingo 2 de noviembre.





Desde el inicio del examen del proyecto de presupuesto para 2026 en la Asamblea Nacional, los diputados han adoptado una serie de medidas destinadas, en particular, a gravar más a las empresas. Suplicando una vez más por “un presupuesto de compromiso” que refleja “un equilibrio entre seriedad presupuestaria y estabilidad política”advirtió sin embargo Roland Lescure en “La Tribune Dimanche”: “No todo es aceptable”.





“Esta semana se votaron medidas, quizás relacionadas con la perspectiva de Halloween, que resultaron totalmente ineficaces. »señaló, citando un impuesto a las ganancias multinacionales “inaplicable”. el ve “brujería fiscal”.









“En teoría, podemos decidir exportar nuestro problema de déficit y querer que todo el mundo pague. Pero en la práctica, esto simplemente no es posible. (…) A aquellos que dicen “vamos a tener 30 mil millones de euros en ingresos mágicos”, respondo: “Tendremos 30 mil millones de problemas mágicos””añadió.





El pacto Dutreil, un vacío fiscal criticado por el PS





En cuanto al pacto Dutreil, un sistema que permite la reducción de impuestos durante la transmisión de empresas familiares, el Ministro de Economía pidió no “vender empresas francesas”. “El Pacto Dutreil es una herramienta esencial para preservar el capitalismo familiar francés. Es útil. Pero, ¿podemos corregir, aquí o allá, los excesos que algunos señalan? ¡Echemos un vistazo! Por otra parte, si el resultado de lo que se votará en la Asamblea resulta en la venta de empresas francesas, nos estaríamos disparando en el pie”.dijo.









Esta laguna fiscal, que será debatida en la Asamblea Nacional, es criticada en particular por el PS, que la ve como una forma de reducir los impuestos sobre sucesiones. Habría generado una pérdida de ingresos fiscales de 5.500 millones de euros en 2024, según “Le Monde”, que consultó un resumen de un informe del Tribunal de Cuentas que se publicará en las próximas semanas.





Según un cálculo de la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, las medidas votadas hasta ahora elevan el porcentaje de las deducciones obligatorias hasta el 45,1% del producto interior bruto (PIB). “más que en 2013 cuando era del 44,8%”. Esto no incluye el impuesto sobre la riqueza improductiva, votado el viernes por la noche y que aún no ha sido cuantificado.