Sébastien Lecornu plantea el fantasma de unas elecciones legislativas anticipadas en marzo: ¿un aumento de presión o una hipótesis real?





El reloj presupuestario corre sin que surja ningún compromiso: los diputados de la Comisión de Finanzas rechazaron este sábado 10 de enero en nueva lectura la parte ” gastos “ del presupuesto estatal, como lo habían hecho la víspera en el ámbito de los ingresos, lo que deja pocas esperanzas de que se alcance un consenso durante la sesión que comienza el martes. Así, el ejecutivo explora todas las opciones, incluida la de su caída, mientras la amenaza de censura vuelve fuerte y clara.





No directamente sobre el presupuesto, sino sobre la crisis agrícola que ha interferido en los debates. En particular, la adopción, el viernes a nivel europeo, del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, a pesar de la oposición de Francia, por lo que La France insoumise (LFI) y la Agrupación Nacional (RN) anunciaron presentar una moción de censura contra el gobierno Lecornu. “La humillación de Francia en Bruselas no es otra cosa que la valoración de la estrategia del Presidente de la República y de su Primer Ministro”justificaron los mélenchonistas en un comunicado de prensa.





Una actitud que molestó a Sébastien Lecornu, quien publicó un mensaje en la red social. “Posturas partidistas cínicas” de LFI y la RN que “retrasar las discusiones presupuestarias, ya bloqueadas por los mismos partidos políticos en el contexto de una agenda electoral”. Sin embargo, el ejecutivo prometió que Francia tendría un presupuesto en enero: el tiempo se acaba.









¿Es esto lo que hizo que el Primer Ministro decidiera aumentar la presión? Aún así, al final, el ejecutivo hizo huir a la reina de las amenazas: Sébastien Lecornu exploró la hipótesis de una disolución. Encargó al Ministro del Interior, Laurent Núñez, que prepare la organización de posibles elecciones legislativas en las fechas de las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo. ¿La lógica? Si su gobierno cae, significará que no se encontrará ningún compromiso en la Asamblea Nacional. La única solución para el presidente, junto con su primer ministro, sería entonces pedir el regreso a las urnas.





¿Preparar una aprobación del presupuesto para el 49,3?





Plantear el espectro de la disolución tiene varias ventajas. A corto plazo, para el Primer Ministro, se trata en primer lugar de reducir el riesgo de aprobación de las mociones de censura de RN y LFI que se examinarán entre el martes y el miércoles próximos. El Primer Ministro parece apostar a que la mayoría de los partidos políticos no tienen ningún interés en celebrar elecciones legislativas anticipadas, a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Y que, por tanto, serán muy reacios a censurar al gobierno.













El inquilino de Matignon también podría preparar una aprobación del presupuesto según el 49,3, el artículo de la Constitución que permite adoptar un texto sin votación. Lógicamente, en consecuencia se presentarían una o más mociones de censura en la Asamblea: la amenaza de disolución en caso de caída del gobierno volvería a desempeñar un papel disuasorio sobre los grupos que dudan.