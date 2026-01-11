Movilización en Irán, amenaza de disolución, agricultores y médicos enojados... Cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Desde el puerto de Le Havre hasta las manifestaciones en Teherán, aquí tenéis las principales informaciones para recordar del sábado 10 y domingo 11 de enero.





· Casi 200 muertos en Irán, donde continúan las protestas





La movilización contra el poder iraní no cede. Nuevas manifestaciones tuvieron lugar durante la noche del sábado al domingo 11 de enero, con una ONG preocupada por una “masacre” de la policía para poner fin a una protesta sin precedentes en tres años.





La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, informó este domingo de que al menos 192 manifestantes habían muerto en las últimas dos semanas. Pero los resultados son difíciles de establecer porque Internet está cortado en el país.









Iniciado inicialmente el 28 de diciembre por comerciantes de Teherán movilizados contra el alto costo de la vida y la depreciación de la moneda, el movimiento se ha extendido desde entonces a muchas ciudades y ha cobrado impulso, enfrentando a la República Islámica a uno de sus mayores desafíos desde su proclamación en 1979.





· Trump presiona a Cuba





El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a Cuba en un mensaje publicado el domingo en su red social Truth Social. “NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI PLATA PARA CUBA – ¡CERO!” »escribe y añade: “Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.





Estos comentarios se producen una semana después de la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano Nicolás Maduro. La operación, realizada durante la noche en Caracas, costó la vida a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas.





Los venezolanos todavía esperan que continúen las liberaciones de presos políticos prometidas por el régimen. El depuesto presidente Nicolás Maduro, detenido en Brooklyn (Nueva York), sigue combativo. “Estamos bien. Somos luchadores”dijo según su hijo, en un video publicado el sábado por PSUVA, el partido gobernante en Venezuela.









· Presupuesto del Estado: chantaje a la disolución y exigencia del 49,3





Mientras el primer ministro Sébastien Lecornu plantea el espectro de la disolución y de elecciones legislativas anticipadas en caso de censura, la clase política le empujó una vez más el domingo a asumir la responsabilidad y dotar al país de un presupuesto, mediante el 49,3.





“No gobernamos un país mediante el miedo, la presión o el chantaje institucional”reaccionó el presidente de la región de Altos de Francia, Xavier Bertrand (LR). Esta amenaza, presentada como respuesta a las mociones de censura de LFI y RN sobre el tratado UE-Mercosur, “no tiene sentido”declaró también el socialista François Hollande. Para él, es hora de pasar página del presupuesto y el 49.3 es la herramienta adecuada: “Basta con dejar pasar el tiempo”dijo. El mismo llamamiento de Eric Lombard, ex Ministro de Presupuesto, que criticó en las columnas de “Libération” un método Lecornu que “no funciona”. “La Quinta República no es un régimen parlamentario y no hay coalición. Reúna a todos los partidos diciendo “¿Escuchas?Este es el abandono de responsabilidad por parte del gobierno. El ejecutivo debe recuperar el control del gobierno de Francia. »









El sábado, los diputados rechazaron en comisión el presupuesto estatal después de 28 horas de discusiones, que no permitieron ver con mayor claridad un posible compromiso antes de la llegada del texto al hemiciclo el martes. La Ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, recibirá el lunes en Bercy a los grupos parlamentarios para “conseguir compromisos y permitir la rápida adopción de un presupuesto” para 2026.





· Agricultores enojados con el acuerdo UE-Mercosur





Un centenar de agricultores pernoctaron del sábado al domingo a la entrada del puerto de Le Havre (Sena Marítimo) para montar un “presa de filtro”para denunciar el acuerdo firmado por la UE con los países del Mercosur. El objetivo de los activistas agrícolas es bloquear el paso de alimentos que no respetan las normas sanitarias y medioambientales impuestas a los productores franceses y europeos.









Para sus detractores, entre ellos los agricultores franceses, este tratado sacudirá la agricultura europea con productos importados de América Latina más baratos y no necesariamente conformes con las normas europeas, debido a la falta de controles suficientes. Al eliminar una gran parte de los derechos de aduana, el acuerdo promueve las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vino, aceite de oliva y productos lácteos, y facilita la entrada a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja.





· Médicos en la calle





Médicos y especialistas siguen expresando su descontento con la política sanitaria. El sábado, varios miles de médicos liberales, en huelga desde el lunes, se manifestaron en París (20.000 según los organizadores y 5.000 según la jefatura de policía). Querían así denunciar la “deriva autoritaria” que según ellos amenaza su “libertad de ejercicio”pidiendo al Primer Ministro Sébastien Lecornu que “hacer sugerencias”. El domingo, varios centenares de especialistas subieron a Bruselas a bordo de autobuses, a petición del sindicato Le Bloc, para una “exilio simbólico”.





Estos médicos se oponen especialmente a la posibilidad otorgada al Director del Seguro Médico de fijar unilateralmente los precios médicos en determinados casos; la reducción a un mes de la duración máxima de un primer paro laboral; así como otras medidas que actualmente está examinando el Parlamento, como la posibilidad de imponer objetivos de reducción de prescripciones a los médicos que prescriben significativamente más que sus colegas en una situación comparable. También temen que se limite su libertad de instalación.



