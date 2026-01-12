Incendio en Suiza: continúa la identificación de las víctimas, ocho franceses entre los muertos

Publicado el 4 de enero de 2026 a las 13:49,

La identificación de los cadáveres de las víctimas del incendio ocurrido en Suiza en un bar de una estación de esquí alpino continúa este domingo 4 de diciembre, mientras Crans-Montana celebraba la memoria de los 40 muertos durante una misa.





Además de los ocho suizos identificados anteriormente, las autoridades del cantón del Valais anunciaron el domingo por la mañana la identificación de otros diez suizos (cuatro mujeres y seis hombres) de entre 14 y 31 años, dos italianos de 16 años, un francés de 39 años, un ciudadano con doble nacionalidad italiana y emiratí de 16 años, un rumano de 18 años y un turco de 18 años.





Más tarde ese mismo día, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés anunció que hasta el momento se habían identificado ocho franceses entre los cadáveres y que uno sigue desaparecido, anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores el domingo por la noche. Pascal Confavreux también indicó en BFMTV que un total de 23 franceses resultaron heridos en el incendio.









Hasta la fecha se ha establecido la identidad de once menores. Varios pacientes con quemaduras graves fueron trasladados a hospitales de Francia, Bélgica, Alemania e Italia.





Misa y marcha silenciosa





A la misa dominical por las víctimas siguió una marcha silenciosa en la que participaron varios centenares de personas en Crans-Montana, hasta la capilla ardiente instalada cerca del lugar de la tragedia.





“Los lentes de los medios de todo el mundo están enfocados en nuestra estación. Gracias a ellos por buscar la compasión que tanto necesitan las familias de las víctimas heridas o fallecidas”.declaró monseñor Jean-Marie Lovey, obispo de Sion, durante el servicio. “Entre las víctimas, muchas eran aprendices, estudiantes universitarios, estudiantes”recordó el pastor Gilles Cavin, en representación de la Iglesia Reformada de Suiza.





La iglesia, situada a 300 metros del bar, estaba repleta mucho antes del inicio de la misa, retransmitida en una pantalla gigante en el exterior. A pesar de que las temperaturas bajaron a -9°C, cientos de personas permanecían afuera, algunas con ramos de flores, otras con una sola rosa roja. Los trabajadores de emergencia uniformados marcharon juntos hacia la iglesia, con sus cascos en mano.





Velas y espuma acústica.





Según los primeros elementos y testimonios, velas incandescentes, fijadas en botellas de champán colocadas demasiado cerca del techo del sótano del bar Le Constellation, estarían en el origen del drama que tuvo lugar en Nochevieja.





Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los dos directores franceses del colegio de abogados, acusados ​​de“homicidio negligente, daño corporal negligente e incendio provocado negligente”. Antes de plantearse un posible juicio, esta investigación deberá establecer la responsabilidad de esta pareja, Jacques y Jessica Moretti, y se centrará en el trabajo realizado dentro del establecimiento, los materiales utilizados, las autorizaciones de funcionamiento y las medidas de seguridad.





La investigación también examinará la instalación de espuma acústica en el techo, que rápidamente se incendió. Se determinará si este material fonoabsorbente cumplía las normas y si fue la causa del desastre.





Los testimonios también plantean la cuestión de la viabilidad de la salida de emergencia. Pero las autoridades aún no han dicho nada al respecto. Los vídeos de la tragedia muestran a jóvenes intentando desesperadamente salir del bar, que tiene una capacidad máxima de 300 personas.





El presidente del municipio de Crans-Montana, Nicolas Féraud, aseguró a la radio y televisión pública suiza RTS que no había habido ninguna laxitud por parte de su municipio.