Sébastien Delogu se retira, Martine Vassal bajo presión... Actualización sobre la situación en Marsella





En Marsella, la racha municipal continúa. Mientras se avecinaba la perspectiva de un cuadrangular para la segunda vuelta, el candidato de La Francia Insumisa (LFI), Sébastien Delogu, anunció su retirada de la carrera, para contrarrestar al candidato de la Agrupación Nacional (RN). A diferencia de muchas ciudades de Francia, donde se han fusionado varias listas de izquierda, la hipótesis de una unión con el LFI fue descartada la noche de la primera vuelta por los alcaldes salientes de varios partidos de izquierda, lo que generó fuertes críticas por parte de los rebeldes.









Unas horas antes del cierre de la presentación de la lista a la prefectura, prevista para el martes 17 de marzo a las 18 horas, el candidato y diputado del LFI Sébastien Delogu anunció su retirada ante “ riesgo » de una victoria para el RN. Y esto, a pesar de que el rebelde había afirmado durante semanas que permanecería en Marsella.





“ Marsella nunca debe caer en manos de esta gente », afirmó el hombre que quedó cuarto en la primera vuelta con el 11,94% de los votos, lo que hace más plausible una victoria del alcalde saliente Benoît Payan. Los alcaldes salientes de izquierdas habían rechazado conscientemente el domingo cualquier alianza con La France insoumise y habían interrumpido cualquier discusión presentando su lista a la prefectura el lunes por la mañana.













En la segunda vuelta de la ciudad foceana se disputará una contienda triangular entre el alcalde saliente Benoît Payan, que obtuvo el 36,70% de los votos en la primera vuelta, el candidato RN Franck Allisio con el 35,02%, así como la candidata de derecha y centro Martine Vassal, que sólo obtuvo el 12,4%. Una tercera candidatura que podría obstaculizar al candidato RN en la segunda vuelta. Jordan Bardella también insta al jefe republicano Bruno Retailleau a “ conseguir (su) retiro “.









El alcalde saliente de Marsella, codo a codo con su oponente de extrema derecha en la primera vuelta, será, por tanto, el único candidato de izquierda en la segunda vuelta. Sin embargo, si por lo tanto se espera una triangular para el ayuntamiento, no es el caso para los distritos, donde las listas llevadas por La France insoumise no se cuestionan.









Si Sébastien Delogu no convocó públicamente a votar por el alcalde saliente, preguntó “ todos aquellos que (Nosotros) han dado su voz para no abandonar la lucha antifascista y nuestro programa político “.





Su discurso fue también una oportunidad para volver a castigar” irresponsabilidad » de Benoît Payan por rechazar la fusión de las dos listas. “ Ante la irresponsabilidad de un hombre, seremos responsables de un millón », dice, refiriéndose a los 900.000 habitantes de la segunda ciudad de Francia.









Tan pronto como se anunció esta retirada, Benoît Payan “ tomado nota » en un comunicado de prensa de la decisión ” difícil “ por Sébastien Delogu, pidiendo “ reunión » frente a la RN que llevaría a Marsella, una de las ciudades más pobres de Francia, a “ catástrofe social, cultural, económica y moral “.









Tras la presentación de la lista de Benoît Payan, la situación se volvió algo tensa en Marsella. Un millar de personas (500 según la prefectura) se reunieron el lunes por la noche ante la convocatoria del colectivo Frente Común frente al ayuntamiento para manifestarse y pedir la fusión de las dos listas. Una manifestación en la que participaron varios compañeros de fórmula de Sébastien Delogu.









Después de algunos discursos, la procesión se dirigió hacia el despacho de Benoît Payan, no sin abuchearlo y cantar “ La izquierda unida contra los fascistas. “. Algunos de los manifestantes lograron entrar en la sede del alcalde. Una acción que, está claro, no tuvo el efecto esperado.