Estados Unidos levanta algunas sanciones contra el petróleo ruso, una decisión “muy preocupante” según la UE





Estados Unidos anunció este jueves 12 de marzo la autorización temporal de la venta de petróleo ruso almacenado en barcos debido al aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán. El barril de Brent, el petróleo de referencia internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares el viernes. Esta nueva relajación fue bienvenida el viernes por el emisario del Kremlin cuando los ingresos del petróleo y el gas de Moscú alcanzaron su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Por el contrario, la noticia fue juzgada “muy preocupante” por la Unión Europea este viernes.













El Departamento de Finanzas de Estados Unidos anunció el jueves la autorización temporal de la venta de petróleo ruso almacenado en barcos. Emitió una licencia que autorizaba la venta, hasta el 11 de abril, de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos cargados a bordo de barcos antes del 12 de marzo a las 00:01 hora local.





El ministro de Finanzas, Scott Bessent, dijo en un comunicado que esta nueva autorización tenía como objetivo “aumentar el alcance global de la oferta existente”. Pero es un “medida a corto plazo”insistió.





Scott Bessent añadió que este anuncio no traería “importantes beneficios financieros para el gobierno ruso, que obtiene la mayoría de los impuestos recaudados en el momento de la extracción”aceite.









Mientras la guerra en Medio Oriente ha trastornado los sectores de energía y transporte, paralizando prácticamente toda la actividad en el Estrecho de Ormuz, a través del cual pasa una quinta parte del petróleo crudo del mundo, la medida marca una nueva flexibilización temporal de las sanciones económicas adoptadas contra Rusia por su invasión de Ucrania. La semana pasada, la administración estadounidense autorizó, durante un mes, la entrega a la India de petróleo ruso bloqueado en el mar. El ministro dijo anteriormente que la administración Trump estaba considerando levantar las sanciones a más petróleo ruso.









Una decisión que hizo las delicias de Rusia. El enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, afirmó el viernes que el mercado energético mundial “no puede permanecer estable” sin petróleo ruso, lo que aumenta la presión sobre Estados Unidos para que levante más sanciones.









“Estados Unidos reconoce lo obvio: sin el petróleo ruso, el mercado energético mundial no puede permanecer estable”escribió Kirill Dmitriev en Telegram.









La Unión Europea ha gobernado “muy preocupante” la decisión “unilateral” de los Estados Unidos. esta decisión “Tiene repercusiones para la seguridad europea. La creciente presión económica sobre Rusia es decisiva para que acepte negociaciones serias » con Ucrania, subrayó Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, órgano que representa a los 27 Estados europeos.





“El debilitamiento de las sanciones aumenta los recursos rusos para librar una guerra de agresión contra Ucrania”se lamentó en la red social









“Ahora no es el momento de aliviar las sanciones contra Rusia”instó por su parte la Comisión Europea. Según estimaciones de Bruselas, Rusia habría “Obtuvo 150 millones de dólares diarios en ingresos adicionales por las ventas de petróleo desde el inicio del conflicto de Oriente Medio, lo que lo convierte probablemente en el principal beneficiario de este conflicto”.dijo Paula Pinho, portavoz de la Comisión.









Emmanuel Macron dijo el viernes que la decisión de Estados Unidos de aliviar las sanciones a las ventas de petróleo ruso fue “limitado” y no puso en duda los compromisos del G7.





“La decisión que fue adoptada, de manera excepcional y limitada, por los Estados Unidos de América, (…) no regresa de manera duradera y amplia sobre las sanciones que ellos mismos decidieron” en el marco del G7, afirmó el presidente francés durante una conferencia de prensa con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “La situación (en Ucrania, nota del editor) no justifica en modo alguno su levantamiento”.