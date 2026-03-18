“Quien pueda influir en los mercados puede hacer cambiar de opinión a Trump”





Hay que leer y escuchar al presidente Trump. Las palabras que utiliza no son triviales. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron, desafiando el derecho internacional, la guerra contra Irán el 28 de febrero, Trump planteó su ataque a largo plazo: desde hace cuarenta y siete años, el régimen iraní amenaza a Estados Unidos, afirmó, citando por ejemplo la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y el ataque a los marines de Beirut en 1983. El objetivo es entonces favorecer un cambio de régimen.





El día 2 de la guerra, domingo 1ejem marzo, Trump explica que “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Estimamos que la guerra duraría cuatro semanas. Calculamos que serían unas cuatro semanas”. Al día siguiente, lunes 2 de marzo, Trump volvió a hablar de una guerra de cuatro o cinco semanas: “Anticipábamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos la capacidad de continuar la guerra mucho más tiempo… Cueste lo que cueste. » Y para concretar, el día 7 de la guerra, viernes 6 de marzo: “¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional!” »





Pero, de repente, el lunes 9 de marzo, Trump dice que la guerra es “esencialmente completado”. terminará “pronto, muy pronto”aunque no observamos ningún debilitamiento del régimen iraní. La guerra es, según él, “un gran éxito”. “Ganamos, en muchos sentidos”concluye. Y el Secretario de Guerra aclaró al día siguiente que es Trump, y sólo él, quien decide el ritmo de la guerra y sus objetivos, como para explicar la contradicción. Sólo Trump puede decidir si se logra el objetivo. Sólo él puede interpretar la realidad.









¿Qué significan estos retrocesos? No se debe subestimar a Trump. No se trata simplemente de una cuestión de impulsividad, inconsistencia, vacilación, falta de preparación o falta de claridad a la hora de definir los objetivos de la guerra. Detrás de esta aparente inconsistencia, Trump en realidad mantiene abiertas todas las opciones. Cuando dice que la guerra ya es una “gran éxito” ; que Estados Unidos tiene “ganó, en muchos sentidos”, o que la guerra es “mucho antes de lo previsto”mantiene hábilmente la ambigüedad, es decir, una situación en la que dos cosas contradictorias son simultáneamente posibles. Hay que entender a Trump literalmente, como si estuviera hablando solo para justificar sus decisiones futuras.









Pragmático y móvil, Trump tiene una visión transaccional de las cosas y de las relaciones humanas: no se siente atado por el pasado ni por sus propias palabras; sólo el presente importa. Por tanto, el pasado puede reescribirse según el momento y la situación. En un mundo orwelliano donde la realidad puede interpretarse como mejor le parezca, victoria ya no se puede medir objetivamente en función de objetivos previamente definidos. Pero los comentaristas europeos que no lo toman en serio se equivocan al ver sólo inconsistencia y arrogancia. Esto borra la racionalidad que subyace a las decisiones de Trump.





Detrás de su reciente cambio de rumbo hay que señalar dos hechos importantes. En primer lugar, el aumento de los precios del petróleo y del gas: el 20% del comercio mundial de petróleo pasa por el Estrecho de Ormuz, un estrecho estratégico para la economía mundial y amenazado por Irán. Los datos sugieren que el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz cayó un 75% entre el inicio de la guerra y el 9 de marzo, y ha estado prácticamente paralizado desde entonces. Esto no sólo afecta al precio de los hidrocarburos, sino también a la seguridad del suministro energético, a las importaciones de alimentos de los países del Golfo, a los costes de los seguros, a la inflación en Estados Unidos, etc. El lunes 9 de marzo, el precio del barril superó brevemente los 118 dólares, el precio más alto desde el verano de 2022. Cuando se abrieron los mercados, el precio del Brent se disparó un 30% en unas pocas horas. Que Trump hable el mismo día no puede ser una coincidencia.









Luego, la reacción de los mercados financieros americanos. El índice Dow Jones perdió un 3% en los siete días anteriores. El lunes 9 de marzo perdió otros casi 800 puntos hasta alcanzar los 46.722,79 puntos a las 10:30 horas, una pérdida del 1,65% en apenas una hora. Una caída notable. Además, no es la caída de los mercados financieros europeos o asiáticos lo que precipitó el discurso de Trump, sino más bien la caída repentina de los mercados estadounidenses. Después de su discurso del 9 de marzo, los mercados se calmaron: el precio del petróleo cayó, los mercados financieros se recuperaron.





En los últimos días, a pesar de los incesantes bombardeos mortales, Irán sigue siendo capaz de imponer un bloqueo del Estrecho de Ormuz. Con drones económicos (decenas de miles de dólares) versus costosos misiles interceptores estadounidenses (millones de dólares), amenaza a cualquier barco que pase. La respuesta del mercado fue mordaz: el precio del petróleo volvió a alcanzar los 100 dólares, el Dow Jones reanudó su caída para cerrar en 46.558,47 puntos el viernes 13 de marzo.









Claramente, Trump es sensible a la realidad económica estadounidense que lo está alcanzando. Irán ha encontrado su talón de Aquiles. Con cierta fiebre, el presidente americano intenta ahora tranquilizar a los mercados en todas direcciones: redoblación de los bombardeos, intentos de intervención directa en los mercados, suspensión de las sanciones petroleras contra Rusia, llamamiento a otras naciones para que liberen el paso por el estrecho de Ormuz, etc. Nada ayuda.





Esto recuerda su retroceso respecto de Groenlandia en enero. Un día después de una caída brutal de los mercados financieros estadounidenses, tras la respuesta de la Unión Europea (UE) que amenazó con tomar represalias con aranceles aduaneros, Trump abandonó la idea de invadir militarmente la isla ártica. Sin duda, esta caída de los mercados influyó en su decisión más que la postura política de la UE.









Parece que Irán ha entendido bien su lección al trasladar lo que está en juego en el conflicto al nivel económico. Estados Unidos es la principal potencia militar y nadie puede resistirle. Pero los países más débiles pueden oponerse a Trump, si tienen el poder de causar daño. Sin embargo, el poder de molestia efectivo ya no se consigue mediante la negociación directa, sino mediante la influencia indirecta y la forma de influir en los mercados financieros estadounidenses.





Los mercados ofrecen así un pararrayos contra Trump, para quienes tienen la capacidad de dirigirlos. Su volatilidad conlleva una sanción colectiva y anónima frente a los excesos de una política militarista. es la venganza de mano invisible querido por Adam Smith. Por lo tanto, un actor como la Unión Europea, a pesar de su debilidad política, también tendría la capacidad de resistir el dictado estadounidense, influyendo en los mercados a través de sus políticas comerciales, financieras y regulatorias.









En última instancia, en las interacciones, el más fuerte no es necesariamente el más poderoso. Sino aquel que tiene poder de daño sobre el otro y que es capaz de infligir un coste al otro sin tener en cuenta el coste que él mismo sufre. Por lo tanto, el poder no es sólo una cuestión de equilibrio objetivo de poder, sino también una cuestión de percepción, persistencia y determinación. Esto es lo que ya subrayó el Premio Nobel de Economía de 2005, Thomas Schelling, uno de los pioneros de la teoría de juegos, en su clásica “Estrategia del conflicto”: el más fuerte no es el que tiene más capacidades, poder o estatus, sino el que no tiene miedo de enfrentarse a todas las consecuencias que un conflicto conlleva.





EXPRESO ORGÁNICO

Marwan Sinaceur, tiene un doctorado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos), es profesora de psicología social en la Essec. Es especialista en resolución de conflictos, emociones humanas y cultura árabe.