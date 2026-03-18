“Se suponía que iba a ser ‘Estados Unidos primero'”





¿El error extra? Mientras Donald Trump sigue repitiendo que Estados Unidos “ganado” Tras la guerra en Irán – mensaje repetido cinco veces en 13 segundos, el miércoles 11 de marzo, durante una reunión en Kentucky –, está surgiendo una viva controversia en los círculos conservadores del otro lado del Atlántico, en particular después de la información sobre el bombardeo estadounidense de una escuela primaria.









Un pequeño flashback. El primer día de los ataques israelí-estadounidenses, el 28 de febrero, una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgan (sur del país), cerca del Estrecho de Ormuz, fue destruida por un misil. Las autoridades iraníes dijeron que más de 150 personas, incluidos muchos niños, murieron. Posteriormente, otras fuentes hablaron de cerca de 200 muertes.





Inmediatamente señalado, Estados Unidos aseguró abrir una investigación, afirmando Donald Trump: “Según lo que vi, esto lo hizo Irán. » Excepto que el “New York Times” fue el primero en autentificar un vídeo que mostraba un misil de crucero estadounidense Tomahawk impactando una base naval cerca de la escuela. La Agencia France-Presse constató que el edificio de la escuela estaba efectivamente situado cerca de dos lugares controlados por los Guardias Revolucionarios, el ejército ideológico de la República Islámica: una clínica (a 238 metros de distancia) y un complejo cultural (a 286 metros de distancia).





El “New York Times” dio en el clavo el miércoles 11 de marzo: el periódico, citando fuentes cercanas a la investigación del Pentágono, informó que la escuela fue efectivamente destruida por un misil disparado por el ejército estadounidense. Según las conclusiones preliminares reveladas por el diario, la huelga resultaría “un error de orientación por parte del ejército, que estaba llevando a cabo ataques contra una base iraní adyacente de la que alguna vez formó parte el edificio de la escuela. Los oficiales del Comando Central de EE. UU. crearon coordenadas de objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por la agencia de inteligencia (del departamento) de Defensa”.





Sic. Interrogado en la Casa Blanca, el presidente estadounidense intervino diciendo que no “no ser consciente”. Lo suficiente para dejar escépticos a sus más fervientes partidarios, pero sobre todo para presentar un proyecto de ley en el seno del campo “MAGA” (para “Make America Great Again”, el eslogan de Trump).









“Esto provocará la ira de todo el mundo contra Israel y Estados Unidos.lamentó Alex Jones, locutor de podcasts de extrema derecha pro-Trump y fanático de las teorías de la conspiración. Se suponía que esto sería Estados Unidos primero. (referencia al eslogan de campaña de Trump “Estados Unidos primero”, nota del editor). Ya no deberíamos permitir ese tipo de comportamiento. » Y el ex ferviente partidario del presidente estadounidense declaró:







“Trump hizo campaña con la promesa de no cambiar el régimen. No se nos puede decir “no más cambios de régimen”, cuando hemos visto a la CIA hacerlo una y otra vez, poniendo deliberadamente en el poder a personas aún peores, y luego darse la vuelta y fingir que es algo grandioso. »





Por otra parte, Tucker Carlson, fiel partidario de Donald Trump y ex presentador estrella de Fox News, se sintió rápidamente conmovido por el bombardeo de esta escuela: “Tenemos que creer que fue accidental (…) a pesar de que fue golpeada dos veces, con 40 minutos de diferencia. (…) Como estadounidenses, debemos creer que se trata de un error trágico. Pero tienes que comprobar esto porque si vives en el tipo de país que piensa que es correcto matar no sólo a oficiales militares sino a sus hijas, entonces no vale la pena luchar por ese país…” Anteriormente, hablando con ABC News, calificó los ataques contra Irán como un“absolutamente repugnante y malvado”viéndolo como un golpe al movimiento MAGA: “Esto cambiará profundamente la situación. »









Incluso Laura Ingraham, periodista estrella que habla especialmente en Fox News y fiel seguidora de Donald Trump, llamó “la administración para concluir su investigación”juzgando la destrucción de la escuela “terrible tragedia involuntaria”. De manera más virulenta, Megyn Kelly, ex presentadora de Fox News y partidaria de Trump, vilipendió al senador republicano Lindsey Graham y a la estrella de FoxNews Sean Hannity, dos muy cercanos al presidente que hacen campaña a favor de la guerra en Irán: “Honestamente, Sean Hannity es Lindsey Graham con otro nombre. Me sorprende verlos aplaudir esto. Tenemos siete soldados estadounidenses muertos, tenemos una escuela para niñas, 175 niñas han muerto en Irán y hay una seria controversia. »





Ann Coulter, polemista conservadora y ex trumpista, deploró este ataque a la escuela durante una guerra que “no hace que ni un solo estadounidense esté más seguro”.









“ Creo que la gente está empezando a darse cuenta de que MAGA era todo una mentira”.había dictaminado el 29 de enero, un mes antes del inicio de los ataques contra Irán, Marjorie Taylor Greene, ex republicana electa al Congreso, extrema derecha y teórica de la conspiración, que se distanció de Trump. “La gente siempre piensa: ‘Oh, es su equipo’… Quieren culpar a todos los que lo rodean. Puede llegar un momento en que la gente tenga que afrontar los hechos: es Donald Trump. »





En X, el 28 de febrero, día en que estalló el conflicto, arremetió: “¿La administración Trump realmente preguntó en una encuesta cuántas bajas estaban dispuestos a aceptar los votantes en una guerra con Irán? ¿Qué tal cero, malditos mentirosos? ¡Votamos por Estados Unidos primero y guerra cero! »









El hecho es que Donald Trump también se benefició del apoyo del Partido Republicano. “Irán está sufriendo las graves consecuencias de sus malvados actosafirmó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, en un comunicado apoyando la guerra. El presidente Trump y su administración han trabajado arduamente para encontrar soluciones pacíficas y diplomáticas a las continuas ambiciones nucleares, el terrorismo y el asesinato de estadounidenses (e incluso de sus propios ciudadanos) del régimen iraní. » El senador Chuck Grassley también se jactó de X: “El presidente Trump ha dado a Irán numerosas oportunidades para negociar. » Y Randy Fine, elegido miembro de la Cámara de Representantes, proclama en la misma red: “Estamos con usted, señor presidente. »





Sin embargo, en una entrevista con “Vanity Fair”, Curt Mills, director de “The American Conservative”, una revista pro-Trump, reveló su frustración: “La administración sirve a los intereses de los ricos y libra guerras para países extranjeros. Ella alimenta sin escrúpulos el discurso antioligárquico de los demócratas. » Y analiza: “Es extremadamente desmotivador. Mire las encuestas desde el inicio de la guerra. Fue entonces cuando la marea cambió. El discurso mediático en 2024 que dio lugar a las elecciones fue construido por podcasters influyentes. (Excepto eso) estos mismos influencers odian (esta guerra). Si cree que Trump ha construido una enorme coalición que gobernará durante siglos, entonces mire cómo los independientes lo odian incluso más que los demócratas. El impacto real es que nadie votará en 2026 (para las elecciones de mitad de período). Los republicanos pueden perder legítimamente el Senado, lo que constituye un grave error político. (Donald Trump) podría ser despedido. »