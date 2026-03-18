En Estrasburgo, una ronda intermedia llena de idas y venidas





En Estrasburgo, el tiempo entre las dos rondas no carece de sabor. Y vueltas y vueltas. Mientras que la alcaldesa saliente Jeanne Barseghian anunció el lunes por la noche una fusión con la lista de La Francia Insumisa (LFI) para contrarrestar a la candidata socialista Catherine Trautmann, que quedó en primer lugar, esta última anunció a su vez una alianza con… ¡la candidata Horizontes! Un acuerdo que provocó la ira de Olivier Faure y del partido de Edouard Philippe.









Amenazada y mal situada, con un tercer puesto en la primera vuelta, la alcaldesa ecologista Jeanne Barseghian unió fuerzas el lunes por la tarde –como en muchas otras ciudades de Francia– con el candidato del LFI, Florian Kobryn, para aspirar a ganar un segundo mandato. Una alianza muy particular, ya que el desafío aquí no es contrarrestar a ningún oponente de RN, sino a la socialista Catherine Trautmann, también ex alcaldesa de Estrasburgo, partidaria de la reconquista del ayuntamiento y que obtuvo el primer puesto con el 25,93% de los votos. El candidato de LR, Jean-Philippe Vetter, quedó en segundo lugar con un 24,23%.









“ Elegimos la izquierda unida “, porque ” Medimos el peligro de que nuestra ciudad pueda caer en manos de fuerzas reaccionarias y conservadoras. », anunció Jeanne Barseghian, acompañada por el jefe de la lista rebelde durante una rueda de prensa. El candidato Florian Kobryn, que obtuvo el 12,03% de los votos en la primera vuelta, ocupará el segundo lugar en esta lista fusionada.





La alcaldesa saliente precisó que los cinco candidatos a Plaza Pública que aparecían en su lista se habían retirado. El líder del partido político, Raphaël Glucksmann, criticó duramente las alianzas realizadas por el PS, los ecologistas y el LFI y afirmó que tenía intención de retirar a sus candidatos presentes en esas listas o suspenderlos.









El día después de la fusión ecologista/rebelde, Catherine Trautmann, para sorpresa de todos, llegó a un acuerdo con el candidato de Horizons, Pierre Jakubowicz. Esta última explicó que ella compartió “ los mismos valores fundamentales » que la candidata centrista, que obtuvo el 5,10% en la primera vuelta y con la que se sentó en los escaños de la oposición municipal.





Una alianza justificada por el deseo del exalcalde de formar un “ arco republicano » para evitar que gane la extrema izquierda. “ Ser de diferentes orígenes políticos no nos impide compartir una base común y tener un proyecto común. “, añadió.













Una fusión profunda a todos los niveles. Empezando por el PD. En X, el jefe del partido, Olivier Faure, criticó un acuerdo que “ sitúa a quienes lo concluyeron fuera del Partido Socialista », sin retirar su nominación a Catherine Trautmann ni pronunciar una exclusión.









una reacción coherente » para el alcalde saliente de Estrasburgo, “ya que toma nota del giro hacia la derecha de Catherine Trautmann”.





Una manifestación que llevó a que Horizons despojara a Pierre Jakubowicz de su nominación. El partido de centroderecha prefirió apoyar al candidato de derecha Jean-Philippe Vetter.





“ En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones municipales, Horizons persigue su objetivo de ganar la derecha y el centro en el mayor número posible de municipios », precisó el partido de centroderecha en un comunicado de prensa. Y esto a pesar de los llamados de atención realizados por Pierre Jakubowicz al candidato de LR, que según él quedaron sin respuesta.









Por lo tanto, en la segunda vuelta de estas elecciones municipales en Estrasburgo participarán la candidata socialista Catherine Trautmann –a la que se unirá el candidato de centroderecha Pierre Jakubowicz–, la alcaldesa ambientalista saliente Jeanne Barseghian –fusionada con LFI–, así como el candidato de derecha Jean-Philippe Vetter.