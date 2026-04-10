¿Qué es exactamente el trumpismo? Gran entrevista entre Pierre Haski y Maya Kandel

En esta nueva gran conversación, Pierre Haski recibe a Maya Kandel, historiadora, especialista en Estados Unidos y en política exterior estadounidense, con motivo de la publicación de su libro “Una primera historia del trumpismo” (Gallimard).

A lo largo de este intercambio, se trata de mucho más que Donald Trump. Porque el trumpismo no es sólo un estilo, una provocación permanente o una sucesión de golpes brillantes. Es un movimiento político fundamental que transformó al Partido Republicano, volvió a trazar las líneas divisorias de la sociedad estadounidense, desplazó el centro de gravedad de la derecha estadounidense y perturbó la relación de Estados Unidos con el mundo.

¿Cómo consiguió Trump tal control sobre su partido? ¿Por qué su regreso al poder estuvo acompañado de un aparato ideológico mucho más estructurado que durante su primer mandato? ¿Qué revela la alianza entre la base del MAGA, los evangélicos, el Silicon Valley radicalizado y los nuevos intelectuales conservadores? Y, sobre todo, ¿qué quiere ahora Trump para Estados Unidos y para el resto del mundo?

Pierre Haski y Maya Kandel recuerdan las raíces del fenómeno Trump, su conquista del Partido Republicano, su relación con la guerra, su evolución entre el primer y el segundo mandato, el lugar ocupado por figuras como JD Vance, Marco Rubio o Peter Thiel, pero también la visión del mundo que emerge hoy en Washington: más brutal, más transaccional, más nacionalista y más hostil hacia Europa de lo que a veces queremos creer.

Una conversación esencial para comprender lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que ya está cambiando para nosotros.

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