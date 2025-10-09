‘Se desatará un infierno como nunca antes’: Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar el plan de paz para Gaza

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 19:09 horas.

actualizado el 3 de octubre de 2025 a las 19:21 horas. Lectura: 2 min.







Donald Trump le dio a Hamás este viernes 2 de octubre hasta las 6 p.m. El domingo (medianoche en París) para aceptar su plan de paz para Gaza, que presentó como un acuerdo. “última oportunidad” poner fin a dos años de guerra en el territorio palestino.





El movimiento islamista había anunciado anteriormente que necesitaba más tiempo para examinar el plan presentado por el presidente estadounidense, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo apoyar. Pero Donald Trump, que dio a Hamás un ultimátum de “tres o cuatro días” para aceptar su plan, fijó la fecha límite a la 1 a.m. del lunes en Gaza.





“Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará el infierno como nunca antes contra Hamás”escribió en su red La Verdad Social. ” Mayoría (Combatientes de Hamás) los que quedan están rodeados y atrapados militarmente, y sólo esperan mi señal, “VAYA”, para ser rápidamente exterminados”declaró también Donald Trump.









Él “pide a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona potencialmente mortal y se dirijan a otras zonas más seguras de Gaza”sin especificar qué ” área “ exactamente lo que es.





El plan Trump prevé un alto el fuego, la liberación en un plazo de setenta y dos horas de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y el desarme de Hamás, así como una retirada gradual israelí del territorio y el establecimiento de una autoridad de transición encabezada por Donald Trump, principal aliado de Israel.





“Los qataríes presionarán a Hamás”

















“No se trata sólo de convencer a la dirección de Hamás en Doha, sino también a la de Gaza, así como a sus miembros y combatientes” en el sitio.









“Lugares de muerte”





Mientras tanto, en la Franja de Gaza la situación humanitaria sigue siendo catastrófica. Amnistía Internacional ha condenado “desplazamientos masivos” debido a la ofensiva en la ciudad de Gaza, añadiendo que cientos de miles de palestinos se vieron obligados a refugiarse en “enclaves superpoblados en el sur”.









El 16 de septiembre, el ejército israelí lanzó una ofensiva sobre la ciudad de Gaza, que presenta como el último bastión de Hamás y cuyos habitantes se vieron obligados a huir hacia el sur. En particular, instó a los palestinos a establecerse en lo que ella describe como “zona humanitaria” en Al-Mawasi, en la costa.





Pero las Naciones Unidas han asegurado que no hay ningún refugio seguro para los palestinos, calificándolo de “lugares de muerte” Zonas seguras designadas por Israel en el sur. “La idea de una zona de seguridad en el sur es una farsa”declaró James Elder, portavoz de Unicef, desde Gaza.





Según la Defensa Civil de Gaza, al menos once personas murieron el viernes en operaciones militares israelíes, ocho de ellas en la ciudad de Gaza.



