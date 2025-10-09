La idea de un “muro anti-drones” ya cortada de raíz por Macron, Merz y Meloni





La expresión, eminentemente mediática, alimenta en bucle los conjuntos de canales informativos. Mientras diez países europeos están preocupados por sobrevuelos sospechosos durante los últimos tres meses (Francia, Alemania, Polonia, Dinamarca, Noruega, Rumanía, Estonia, Lituania, Letonia y, más recientemente, este viernes 3 de octubre, Bélgica) y todas las sospechas convergen hacia Moscú, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, ha encontrado la solución: la construcción de un gran muro anti-drones, modelado sobre tecnologías desarrolladas por Ucrania en tres años de “guerra de drones”. De hecho, los ucranianos han desarrollado instrumentos de detección acústica que permiten identificar los aparatos voladores que se aproximan, junto con sistemas de interceptación mediante disparos o interferencias.





El tema no estaba en el orden del día del Consejo Europeo informal de Copenhague de este miércoles 1 de octubre, pero fue objeto de largas discusiones preliminares. Las tecnologías anti-drones fueron identificadas la primavera pasada como una de las “ brechas de capacidad » (entiende: una serie…