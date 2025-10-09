¿Por qué Retailleau abandonó el gobierno de Lecornu? “Tenía miedo de que Wauquiez generara oposición dentro de LR”





El nombramiento de Bruno Le Maire, el domingo por la noche, como ministro de las Fuerzas Armadas de Sébastien Lecornu hizo temblar a los republicanos. Un nombre odiado por Bruno Retailleau, que a sus ojos encarna el macronismo, sin mencionar que desertó de su bando en 2017. Al ministro del Interior dimitido le bastó con compartir su descontento en X (antiguo Twitter), implosionando así al nuevo gobierno nombrado. Para el historiador Gilles Richard, Les Républicains es ahora un partido en “profundo declive”, dividido entre dos personalidades que miran al 2027.





¿Por qué Bruno Retailleau aceptó seguir siendo ministro del Interior en el gobierno de Lecornu I… antes de cambiar de opinión?





Gilles Richard Bruno Retailleau simplemente temía que Laurent Wauquiez generara oposición dentro de los republicanos. Laurent Wauquiez no está a favor de participar en el gobierno y tiene activistas (por el momento una minoría) detrás de él. El anuncio del Gobierno con el nombre de Bruno Le Maire –independientemente de que Lecornu le haya avisado con antelación o no– ofrece un buen pretexto a Bruno Retailleau para romper con el bloque central. LR es un partido que atraviesa grandes dificultades. A su cabeza, dos candidatos para las elecciones presidenciales de 2027. Ambos coinciden en la estrategia pero cada uno quiere plasmarla.









¿Adónde ha ido a parar la autoproclamada “derecha responsable”?





El partido se encuentra en una grave crisis y su imagen de “partido de gobierno” se está desvaneciendo porque ya no tiene los medios para ejercer el poder. LR sólo se comporta como un partido responsable si está en el centro del poder. Allí está muy debilitado e intenta remontar, pero cuando Bruno Retailleau exige, por ejemplo, un tercio de los ministros, es ridículo. El lado “responsable” es el vocabulario político. Todos los partidos se dicen responsables, demócratas y republicanos, pero en este caso LR lo es cada vez menos. El miedo a parecer irresponsable a los ojos de los franceses no domina porque en este momento un clavo persigue al otro. En dos semanas todos habrán olvidado esta secuencia.





¿Se ve obligado LR a elegir entre los macronistas y el RN?





Una gran parte de los republicanos se fue con Edouard Philippe y luego con Eric Ciotti en 2024. Los activistas y votantes que se quedan se inclinan por la Agrupación Nacional. Los líderes de los partidos, si quieren sobrevivir, seguirán a sus votantes. Los ejecutivos locales todavía dudan, pero otros ya han dado el paso. En cualquier caso, en las últimas elecciones legislativas, en caso de duelo entre izquierda y RN, los votantes de LR votaron mayoritariamente por RN. Ciertos cargos electos, no LR como tal sino “varias derechas”, votaron durante décadas por el RPR, la UDF, la UMP o LR para el Senado y comenzaron a votar por el RN. Esto explica por qué este partido pudo tener tres senadores.









Bruno Retailleau, que no quiere “ni una voz de la izquierda” contra el candidato de la UDR apoyado por el RN en unas elecciones legislativas parciales en Tarn-et-Garonne, ¿se trata de un cambio?





¡Una posición tan oficial no tiene precedentes! Pero en la práctica ya ha sucedido. El RPR se alió localmente con el Frente Nacional (antiguo nombre de la Agrupación Nacional, nota del editor) desde 1983, en Dreux. Fue excepcional, pero se ha vuelto complicado escapar desde que el FN se convirtió en un partido importante. Desde 1984, ha envenenado la vida de los partidos de derecha. Envenenó la vida del RPR y de la UDR, que se fusionaron en 2002 para intentar resistir. La fusión dio sus frutos durante un tiempo, pero no impidió que el FN y luego el RN progresaran. LR está en profundo declive y mira hacia su derecha para recuperarse.