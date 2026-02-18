Se abre una investigación europea contra la red social de Elon Musk





La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos (DPC) anunció este martes 17 de febrero la apertura de una investigación europea contra la red social de Elon Musk









Según Graham Doyle, comisionado adjunto del DPC, la organización está en contacto con la red de Elon Musk. “desde que aparecieron los primeros artículos de prensa hace varias semanas sobre la supuesta capacidad de los usuarios de X para incitar a la cuenta @Grok en X a generar imágenes sexualizadas de personas reales, incluidos niños”.









El objetivo de esta investigación, realizada por encargo de la Unión Europea (UE), es determinar si





El DPC tiene competencia para actuar en nombre de la UE porque la sede europea de X está en Irlanda, como las de otros gigantes de Silicon Valley.









Esta investigación es parte de un movimiento de indignación internacional en torno a la herramienta Grok, que permite a los usuarios pedir que se eliminen personas reales de fotos o vídeos.





Ante la protesta, algunos países anunciaron en enero el bloqueo de Grok. Otros, como el Reino Unido, han abierto investigaciones contra la Plataforma X y han aumentado la presión regulatoria. X anunció a mediados de enero una restricción de su herramienta de inteligencia artificial en países donde la creación de este tipo de imágenes es ilegal.

















La Comisión Europea ya había anunciado a finales de enero una investigación destinada a verificar si la red violaba poderosas normas digitales europeas, que le exigen proteger a los usuarios contra contenidos ilegales. Bruselas dio un primer paso a principios de enero, ordenando a X que conservara todos sus documentos y datos internos relacionados con Grok hasta finales de año.





El regulador irlandés ya había abierto una investigación en abril de 2025 contra el uso de determinados datos personales por parte de X para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.