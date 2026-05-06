pasajeros evacuados, atraque… Actualización sobre la situación

Los ojos de todo el mundo están puestos en el MV “Hondius”. Este crucero de bandera holandesa está en el centro de la actualidad desde que se descubrieron varios casos de hantavirus a bordo, que ya han causado tres muertes. Desde principios de semana, el barco -que lleva 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades- se encuentra inmovilizado frente al puerto de la capital de Cabo Verde, en el Atlántico; debería unirse a Canarias a finales de semana. Esto es lo que sabemos.

• Ocho casos sospechosos

• Un nuevo caso positivo

Su esposa, quien “Hasta el momento no ha presentado ningún síntoma (…) se ha puesto en aislamiento por motivos de seguridad”explicó el ministerio suizo.

• Pasajeros evacuados a los Países Bajos

Un primer avión despegó hacia Ámsterdam, donde debería llegar alrededor de las 19:30 horas. Hora de París. El segundo avión aterrizó en Canarias al final del día para hacer una escala técnica tras una negativa de Marruecos. Su destino final sigue siendo, por el momento, una incógnita.

• Un caso de contacto francés

Un francés fue identificado como caso de contacto porque era una de las personas que viajaba en el mismo vuelo que una persona infectada.

Las autoridades sanitarias francesas indican que están movilizadas por un “vigilancia estrecha” de la situación en el barco MV “Hondius”.

• El MV “Hondius” atracará en Canarias

El barco atracará “dentro de tres días” -o antes del 9 de mayo- en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, en Canarias, anunció este miércoles la ministra de Sanidad española, pese a la oposición mostrada por el Gobierno regional de este archipiélago que deplora una “ausencia total de información”. Una oposición que ha provocado tensiones en España, informa la televisión pública española.

“Se pondrá en marcha un sistema conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los integrantes del viaje, salvo que su estado de salud lo impida. Se repatriarán todos los pasajeros extranjeros”añadió Mónica García Gómez durante una rueda de prensa.

Los 14 españoles que se encuentran actualmente a bordo del MV “Hondius” -13 turistas y un tripulante- serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde “serán atendidos, examinados y puestos en cuarentena”precisó el ministro.

• El tratamiento continúa en el barco.

Además de las instrucciones de seguridad del personal de Oceanwide Expeditions, la línea de cruceros holandesa, “ Dos especialistas en enfermedades infecciosas, actualmente en camino desde los Países Bajos, abordarán el MV “Hondius” y permanecerán a bordo del barco después de su salida prevista de Cabo Verde. “, explica.

Pero en el barco la espera empieza a hacerse larga, como explica Jake Rosmarin, un pasajero que cuenta fragmentos de su vida confinado en su cuenta de Instagram: “ No somos sólo una historia, no estamos sólo en la portada de los periódicos, somos personas (…) con familias esperándonos. »

• Todavía se buscan pasajeros de vuelo

La OMS sigue buscando pasajeros de un vuelo operado por la aerolínea sudafricana Airlink el 25 de abril, con 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo. Porque fue en este vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo donde fue encontrada y fallecida la holandesa de 69 años.

Las autoridades sudafricanas han pedido a la aerolínea que informe a los pasajeros afectados que deben ponerse en contacto con el Ministerio de Salud si aún no han sido contactados por este.

• Cepa de hantavirus detectada

La cepa de hantavirus detectada en uno de los pasajeros del crucero es la llamada cepa andina, transmisible entre humanos, afirmó el miércoles el ministro de Salud sudafricano. “Las primeras pruebas muestran que efectivamente se trata de la cepa andina, la única, entre las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra.explicó el Ministro de Salud, Aaron Motsoaledi.

• La OMS intenta tranquilizar, de nuevo

Si los ojos están puestos en el MV “Hondius”, es porque la situación recuerda a la del “Diamond Princess”, este barco que estuvo en cuarentena con sus miles de pasajeros a bordo durante el inicio de la epidemia de Covid-19, en febrero de 2020.