El barril de petróleo se va volando, posible extensión del bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Ante un conflicto estancado en Irán, Washington ha planteado una posible prórroga del bloqueo del Estrecho de Ormuz durante “varios meses” el martes, para amordazar a Teherán, provocando pánico en los precios del petróleo. El precio del barril de petróleo superó los 125 dólares este jueves 30 de abril, por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Ante la perspectiva de un estancamiento de las negociaciones con Irán, los precios del petróleo reaccionaron rápidamente, y el barril de Brent del Mar del Norte superó este jueves por la mañana los 125 dólares, el precio más alto desde 2022 y la invasión de Ucrania por Rusia.

Esto supone el doble de su precio antes del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que dejó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y cuyas repercusiones se sienten cada día un poco más para la economía mundial.

Un nuevo brote que se produce después de que un alto funcionario estadounidense indicara el miércoles que la Casa Blanca estaba considerando tomar medidas para “Continuar el bloqueo actual durante meses si es necesario y minimizar su impacto en los consumidores estadounidenses”. A pesar del alto el fuego vigente desde el 8 de abril, el Estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, sigue sometido a un doble bloqueo iraní y estadounidense.

“El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos”, comentó el propio Donald Trump en una entrevista con el sitio estadounidense Axios. Los medios de comunicación también indicaron que el ejército informará al presidente estadounidense este jueves sobre posibles nuevas acciones militares contra Irán, lo que provocaría un nuevo auge en los mercados petroleros.

A pesar de la prórroga de la tregua sine die, los dos bandos todavía no pueden ponerse de acuerdo para reanudar sus negociaciones, tras una primera sesión fallida el 11 de abril en Pakistán. Los iraníes “¡Será mejor que se vuelvan inteligentes y rápido!”, amenazó a Donald Trump en su red Truth Social.

Una nueva acción militar que habría “consecuencias dañinas” El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió en una conversación telefónica con Donald Trump, “no sólo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional”.

“Los combates han cesado en gran medida, pero no está surgiendo ninguna solución duradera”, señalaron los expertos de la empresa DNB, que temen una “Estancamiento prolongado” mientras las conversaciones están estancadas.

Estados Unidos quiere “activar la presión económica y las divisiones internas (…) para debilitarnos o incluso hacernos colapsar desde dentro”, reaccionó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sin que se vislumbre un final del conflicto, el Ministro de Defensa estadounidense recibió un aluvión de críticas el miércoles durante su primera audiencia en la Cámara de Representantes desde el inicio del conflicto. “Catástrofe geopolítica”, “desastre estratégico”, “incompetencia”, “herida autoinfligida”, “cenagal” y otras mentiras… Los diputados americanos no perdonaron a Pete Hegseth.

El jefe del Pentágono reveló que la guerra en Irán ha costado hasta ahora 25 mil millones de dólares, justificándolo con una pregunta: “¿Cuál es el precio a pagar para garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear? »

En Teherán, las consecuencias económicas del conflicto se sienten especialmente, donde la moneda nacional, el rial, ha alcanzado su nivel más bajo frente al dólar desde la llegada de la República Islámica en 1979. El miércoles, según el tipo de cambio informal del mercado negro, un dólar se cambiaba por alrededor de 1,80 millones de riales, mientras que un euro valía 2,10 millones de riales.