El iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, hospitalizado de urgencia

Publicado el 2 de mayo de 2026 a las 11:51 horas. Lectura: 1 min.

La iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz detenida en Irán desde diciembre, fue hospitalizada de urgencia tras un grave deterioro de su estado, anunciaron sus partidarios el viernes 1 de mayo.

El activista de 54 años fue trasladado desde la prisión de Zanjan, en el norte del país, a un hospital de la región. “tras un dramático deterioro de su estado de salud, marcado en particular por dos episodios de pérdida total del conocimiento y un infarto”escribió su fundación en un comunicado de prensa.

Su familia, citada en el texto, deplora esta medida “desesperada, de última hora, que podría llegar demasiado tarde” después de 140 días de prisión que “constituye una amenaza directa e inmediata a su derecho a la vida”.

Sus seguidores llevan semanas pidiendo su liberación para que pueda ser tratada por su equipo médico en Teherán, en vista de su situación. “estado crítico”señalando que perdió alrededor de 20 kg.

Según su abogado Mostafa Nili, Narges Mohammadi “Se desmayó después de una caída repentina de la presión arterial”. Tras rechazar inicialmente el traslado por temor a un tratamiento inadecuado, tuvo que ser hospitalizada tras perder nuevamente el conocimiento, con prioridad “manejo de su condición neurológica”.

Narges Mohammadi, cuyas más de dos décadas de activismo fueron recompensadas con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue arrestada el 12 de diciembre en Mashhad, en el este de Irán, tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante una ceremonia fúnebre.

En febrero, fue condenada a seis años más de prisión por poner en peligro la seguridad nacional y a un año y medio de prisión por propaganda contra el sistema islámico de Irán. Luego, Narges Mohammadi fue trasladada a la prisión de Zanjan y se le permitió una comunicación extremadamente limitada con su familia.

Durante los últimos 25 años, Narges Mohammadi ha sido encarcelada repetidamente por su compromiso contra la pena de muerte y el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres iraníes.