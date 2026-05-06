para ir más lejos

“¿Qué puedo esperar? » pregunta Kant en su “Crítica de la razón pura” (1781). Para el filósofo racionalista, la“esperanza de tiempos mejores (…) siempre ha tenido una influencia en la actividad de las mentes rectas”, conducente a la libertad, la moral o la política. El sabio de Königsberg vio lejos. Pero ¿cómo podemos luchar hoy contra el pesimismo? El calentamiento global, las guerras en Oriente Medio y Ucrania, las crecientes desigualdades, la caída del poder adquisitivo, el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial (IA), que hace temer despidos masivos… En esta era confusa y preocupante, pero ¿qué era no lo fue? –, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” pretende permanecer fiel al optimismo filosófico, nunca dichoso, sino orientado a la acción, “de voluntad” Según la fórmula de Alain, ¡hasta el combate!

Hace ocho meses, nuestra revista lanzó una sección “Nueva Era” para explorar las transiciones de este siglo (ecológica, digital y social) y resaltar las innovaciones que ya están cambiando nuestro presente y transformando nuestro futuro, yendo en contra del declive predominante. En el número que se publicará el jueves 7 de mayo, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” continúa su búsqueda destacando no iniciativas sino personas que hacen que las cosas sucedan, que hacen campaña y participan activamente para hacer del mundo un poco mejor. En un maravilloso ensayo de 1930, “Perspectivas para nuestros nietos, 1930-2030” (PDF), el importante economista británico John Maynard Keynes dijo que, frente a “una mala epidemia de pesimismo”, es apropiado“honrar a quienes son capaces de enseñarnos a cosechar lo mejor de cada hora y de cada día y con la mayor virtud”. Esto es exactamente lo que emprendimos al reunirnos con 50 personalidades que harán mañana. Franceses menores de 40 años y de todas las procedencias que ya actúan a diario, como tantas inspiraciones para difundir la palabra y diseñar, a partir de ahora, un futuro más deseable.

En el resumen de esta antología, que de ninguna manera es una lista de ganadores, aparecen primero “Centinelas del planeta” como Camille Étienneactivista imprescindible tanto en Instagram como en librerías, Serge Zakáingeniero agrónomo descifrando el cambio climático, Lucie Baschemprendedor que concilia capitalismo y transición ecológica, Timothy Parriqueel economista que teoriza el “postcrecimiento”, o incluso Julia Fauréel jefe se involucró en una lucha contra la moda rápida.

Luego vienen los “visionarios digitales” tan talentosos como Neil Zeghidourdiseñador de herramientas de inteligencia artificial reconocido mundialmente, Julie Chapónempresaria convertida en activista con su aplicación Yuka, Arturo Menschhecho en Francia campeón de la inteligencia artificial, Anne Alombertla filósofa de las “máquinas pensantes”, o Nastasia Hadjadji, ensayista que denuncia la expansión de un cierto “tecnofascismo”.

Finalmente se da la palabra a las “Voces de la Igualdad”: Salomé Saquéperiodista en huelga y abanderado de la juventud maltratada, lucas presbiterio Y Gabriel Zucmandos economistas movilizados para luchar contra las desigualdades, Microla cantante pop que conmueve con su autopsia del patriarcado, Rebeca Chaillondirector que está dinamitando el mundo del teatro, o Arnaud Bontempsalto funcionario movilizado para la defensa de los servicios públicos.

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“Nuestra esperanza es contribuir a construir un mundo mejor, asegurar que las próximas generaciones vivan mejor que nosotros, resume Moussa Camara, emprendedor autodidacta ” determinado “ para apoyar a los jóvenes de los barrios populares, en un diálogo que pronto se encontrará en nuestro sitio. Hay que tener coraje, energía, ganas y fuerza, porque no siempre es fácil… pero cuando ves los resultados de todos los que se comprometen a ayudar a los demás, da esperanza. » La esperanza, es cierto, no es un sentimiento muy compartido en nuestro país. Según el INSEE, dos tercios de nuestros conciudadanos se muestran pesimistas sobre el futuro del país. ¡Pero hay un pero! Tres cuartas partes de ellos dicen ser optimistas sobre su situación personal. Así que no todo está perdido. Es esta paradoja francesa –depresión colectiva, confianza individual– la que deberíamos superar. Y sobre todo a través de la acción.

A un año de unas elecciones presidenciales tan abiertas como arriesgadas, en las que las encuestas sitúan a la extrema derecha a la cabeza, nuestros conciudadanos ciertamente esperan respuestas concretas a los desafíos que les preocupan. En una entrevista concedida a “New Obs” en 2013 (reeditada tras su muerte en 2021), el filósofo Jean-Luc Nancy explicó que “El optimismo adquiere su valor cuando empuja a la gente a actuar. No a la manera del activismo anticuado, proyectado hacia el futuro y que ignora o aplasta el presente; sino como una disposición a actuar y reaccionar. El optimista está en movimiento, en la tensión del momento. Piensa que no estamos necesariamente condenados, pero que si queremos que las cosas mejoren, tenemos que involucrarnos. » Y es exactamente esta energía, este impulso, lo que producen nuestros 50 nuevos íconos. Apostamos que nos inspirarán.