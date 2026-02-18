es hora de cambiar el siglo





Durante su última reunión, el 5 de febrero de 2026, el Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sin cambios sus tres tipos clave y, en particular, el tipo de la facilidad de depósito, principal instrumento de dirección de la política monetaria, en el 2%. Esta decisión amplía un status quo vigente desde el último recorte de tipos el 11 de junio de 2025, poniendo fin a una secuencia iniciada el 20 de septiembre de 2023, y que permitió reducir el tipo de depósito del 4% al 2%. Y muchos anticipan ahora que no sucederá nada más para finales de 2026.





Sin embargo, a finales de 2024 y los primeros meses de 2025, se esperaban al menos uno o dos recortes adicionales de tipos, con lo que el tipo de depósito se reduciría a alrededor del 1,5% a finales de 2025. ¿Qué pasó mientras tanto? Una economía más europea “resiliente” de lo esperado, con un crecimiento del PIB que continúa a pesar de las fuertes incertidumbres geopolíticas y una inflación cercana al 2% interanual, el objetivo fijado por el BCE en el marco de su mandato. Los grandes financieros de Frankfurt afirman tener un enfoque “basado en datos”es decir por la dinámica económica observada en tiempo real, para justificar su decisión de no moverse.





Si queremos dar un paso atrás (¿no es éste el lugar ideal para hacerlo?) sobre la dirección de la política monetaria del BCE, conviene distinguir claramente dos cuestiones: la primera se refiere a la validez del diagnóstico macroeconómico realizado por el BCE; el segundo se refiere al mandato de este último, es decir a la misión que los tratados europeos han asignado a la institución.





En cuanto al primer punto, es totalmente cierto que entre la guerra en Ucrania y la guerra comercial total lanzada por la administración Trump, el desempeño económico europeo es una sorpresa positiva: el crecimiento del PIB ronda el 1,5% en 2025, no muy lejos del desempeño esperado para la economía estadounidense (esperado alrededor del 1,8%-1,9%), mientras que la Comisión Europea no esperaba ni siquiera el 1% la primavera pasada. Sin embargo, un espíritu descontento señalará que las debilidades estructurales de la zona del euro (y en particular su retraso en términos de inversión e innovación) siguen ahí, y que sigue atrapada entre la espada estadounidense y la difícil situación china, en un contexto marcado por una incertidumbre que no está dispuesta a disiparse en el corto plazo. A continuación, en cuanto a la inflación, las cifras de enero de 2026 destacan una caída por debajo del objetivo del 2%, hasta el 1,7%. En otras palabras, se ha cumplido el mandato asignado al BCE, es decir, una inflación cercana al 2%, en un contexto en el que generalmente se acepta que la política monetaria actual es aproximadamente neutral para la zona del euro. de término medioes decir, no favorece ni desfavorece el crecimiento económico.









Sin embargo, ¿es bienvenida esta neutralidad en el contexto incierto mencionado anteriormente? No es ilegítimo plantear la pregunta, cuando la política monetaria parece, en realidad, restrictiva para algunos países, como Francia, cuya inflación se situó en el 0,4% interanual en enero y que lucha con unas finanzas públicas en un estado preocupante. No podemos evitar establecer una conexión con los años 2011-2012, cuando el BCE, después de un inicio inoportuno del ajuste monetario, tardó en pisar el acelerador. En un contexto de políticas presupuestarias muy restrictivas, esto le costó a la zona del euro varios años de estancamiento económico.









Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta: ¿sigue siendo adecuado el mandato del BCE en vista de la situación actual? Este mandato fue diseñado a principios de la década de 1990 sobre la base de teorías desarrolladas en la década de 1970 con el fin de comprender y resolver un problema típico de esa época: la persistencia durante más de una década de una inflación alta, generalmente de dos dígitos. Sin embargo, la crisis inflacionaria de 2022-2023 ha demostrado una cosa: ahora se puede erradicar un aumento de la inflación en uno o dos años, sin que se produzca una recesión, a diferencia de lo que ocurrió a principios de los años 1980. Esto puede explicarse por la credibilidad adquirida por los bancos centrales, y en particular el BCE, en relación con el control de la inflación: los agentes económicos están ahora convencidos de que los bancos centrales ya no permiten que la inflación se arraigue en el largo plazo. la economía.





La historia económica reciente muestra que el BCE ya ha podido adoptar una lectura flexible de su mandato sin poner en duda el régimen de baja inflación de la zona del euro: primero con la reformulación en mayo de 2003 del objetivo de estabilidad de precios consistente en mantener la tasa de inflación a tasas más bajas en el mediano plazo. pero cerca un 2%, subrayando que el BCE también tuvo cuidado de evitar la deflación; luego, y sobre todo, con el compromiso franco y masivo con una política monetaria no convencional encarnado por el famoso “Lo que sea necesario” (cueste lo que cueste preservar el euro) por Mario Draghi en julio de 2012, que se mantendrá durante unos diez años, desde aliviar la crisis de la deuda soberana hasta gestionar las consecuencias de la pandemia de Covid-19.









En este sentido, los desafíos financieros que enfrentan hoy los Estados miembros de la zona del euro son probablemente aún más importantes: las inversiones masivas que requieren la transición ecológica, la inteligencia artificial o el aumento de las capacidades de defensa representan sumas colosales que deben comprometerse a mediano y largo plazo. El BCE puede desempeñar un papel decisivo apoyando el esfuerzo presupuestario de los Estados, según modalidades que se debatirán: redefinición del objetivo de inflación a un nivel ligeramente superior (por ejemplo, el 3%), flexibilización cuantitativa dirigida a la financiación de sectores clave… En todos los casos parece urgente adaptar el mandato del BCE, o al menos su práctica, a los problemas económicos de los años 2020-2030, y no perseguir más a los fantasmas inflacionistas del Década de 1970.





EXPRESO ORGÁNICO

Jérôme Héricourt Es profesor del Centro de Economía Paris-Saclay (Universidad de Évry) y asesor científico del Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional (Cepii).





◗ Cada mes, los investigadores de la Escuela Normal Superior de París-Saclay dan un paso atrás respecto de la actualidad para alejarse de debates estériles y comentarios radicales.