Prohibida la manifestación de extrema derecha del Comité 9 de Mayo en París, el pequeño grupo presenta un recurso

¿Los activistas de los movimientos neofascistas franceses y europeos marcharán el sábado por las calles de París, por iniciativa del Comité 9 de Mayo (C9M)? No hay duda de ello, según órdenes de la jefatura de policía de París, publicadas el martes 5 de mayo. La autoridad prohibió la organización de tal marcha, así como la celebración de una contramovilización antifascista prevista para el mismo fin de semana.

Una decisión motivada por un contexto político particular, tres meses después de la muerte del activista identitario de extrema derecha Quentin Deranque. Este último fue convertido en mártir por el comité del 9 de mayo; un grupo creado en 1994 para honrar la memoria de otro activista radical de extrema derecha, Sébastien Deyzieu, que murió tras una caída accidental desde un tejado mientras intentaba escapar de la policía.

Esta prohibición no parece desanimar al pequeño grupo identitario de extrema derecha, que indicó que había presentado un recurso ante el tribunal administrativo por vulneración de la libertad de manifestación. Un motivo que ya había empujado a los tribunales a anular los decretos prefecturales en 2024 y 2025.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, explicó detalladamente, en un decreto de cuatro páginas, su decisión de prohibir la manifestación del Comité del 9 de mayo. Vuelve a la historia de las acciones del pequeño grupo de extrema derecha y luego recuerda que durante la marcha similar organizada el 10 de mayo de 2025, “múltiples participantes” tenía “ocultaron voluntariamente todo o parte de su rostro sin motivo legítimo”y esto a pesar de “ el compromiso formal de las organizaciones » hacer “detener tales acciones”. Lo que sin embargo constituye un delito según el artículo 431-9-1 del Código Penal. Ante esta reiterada violación de la ley, el prefecto de policía consideró entonces una “riesgo grave” de recurrencia.

Patrice Faure también hace saber que el año pasado “Activistas fueron arrestados” por los saludos nazis y que “varios manifestantes exhibieron símbolos asociados con la ideología neonazi”. Entre ellos, un tambor blanco con llamas rojas, similar al de las Juventudes Hitlerianas, según documenta el diario “Libération”.

Al mismo tiempo, la Prefectura de Policía también menciona un “ contexto político tenso y muy polarizado”recordando la muerte del activista del movimiento neonazi Quentin Deranque, linchado el 16 de febrero de 2026 en Lyon, durante una pelea con activistas antifascistas. Un linchamiento que provocó especialmente la reacción de los movimientos de extrema derecha en toda Europa. Y esto, aunque esta reunión del 9 de mayo debería acoger con satisfacción “algunos de los activistas ultranacionalistas más radicales de varios países europeos, en particular Hungría, Alemania, Austria, España e Italia”.

Sobre todo porque los días 8 y 9 de mayo también se planeó una procesión antifascista y “un pueblo contra la extrema derecha” en la Place du Panthéon, organizado bajo el lema “no hay nazis en París”. También fueron prohibidos por otros dos decretos de la prefectura del 5 de mayo. Patrice Faure estimó que “Es probable que se produzcan acciones violentas en espacios públicos al margen o al final de la manifestación”. La noche del 28 de marzo de 2026 ya se produjo una pelea en París entre activistas antagónicos, cerca de un collage de carteles del Comité del 9 de mayo.

En última instancia, la prefectura de policía pretende impedir una “Choque entre grupos antagónicos de ultraizquierda y ultraderecha”, como ya lo hubo en diciembre de 2025 en Nantes, en enero en Rennes o incluso a principios de marzo en Toulouse.

El mismo día de la publicación de los decretos, el Comité 9 de Mayo expresó su intención de impugnar esta decisión ante los tribunales. “Nuestros abogados ya han presentado un recurso ante el tribunal administrativo de París para anular esta escandalosa decisión”escribió en X. Antes de agregar no dudes “un solo momento en el que, como en 2024 y 2025, el tribunal le dará la razón”. El pequeño grupo aquí invoca la libertad de manifestación.

Y es en nombre de la preservación de esta libertad que el juez sumario del tribunal administrativo de París suspendió en 2024 y 2025 la prohibición de esta manifestación, tradicionalmente prevista entre la parada del RER Port-Royal y la rue des Chartreux. Por otro lado, el tribunal había validado en 2025 la prohibición de la contramanifestación antifascista, en el sentido de que siguió un camino similar. Un criterio que se consideró susceptible de provocar enfrentamientos entre los diferentes activistas.

El Comité 9 de Mayo, conocido por su lema “Sébastien presente”, se creó tras la muerte accidental, el 7 de mayo de 1994, del activista Sébastien Deyzieu, afiliado al movimiento político ultranacionalista Œuvre française. Durante treinta años, cada mes de mayo, el Comité 9 de Mayo reúne a miles de activistas radicales de extrema derecha para honrar la memoria de este activista. Pero este año, el Comité 9 de Mayo, que había actualizado su eslogan tras la muerte de Quentin Deranque a “Quentin presente”, anunció que el encuentro de 2026 también estará dirigido a la memoria del activista de extrema derecha de Lyon. Un anuncio difundido por otros grupos identitarios como Luminis.

Este pequeño grupo identitario está ganando visibilidad en las redes sociales. También lanzó un sitio web el pasado mes de abril y vende una serie de complementos (camisetas, bufandas, carteles, pegatinas, etc.), que promociona en las redes sociales. Un marketing que parece formar parte de una estrategia de estandarización.

Esto no significa que el movimiento oculte sus ideas políticas cerca del movimiento neonazi. Reconocible por su bandera negra adornada con una cruz celta –símbolo regularmente asociado al movimiento neofascista–, el Comité 9 de Mayo utiliza el lema “Europa, juventud, revolución” en su sitio web. Un lema histórico de los nacionalistas revolucionarios, utilizado por el GUD (grupo de defensa sindical), disuelto en 2024.

Además, según revela Mediapart, la activista que presentó este año la solicitud de autorización para una manifestación a la Prefectura de Policía, Joséphine de La Chapelle, habría pedido a los invitados de su futuro matrimonio con el activista identitario Erwan D. que les regalaran un cuadro. Pintura cuyo origen se atribuye a Adolf Hitler.