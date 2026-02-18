¿Quién es Anne-Claire Legendre, la nueva presidenta del Instituto del Mundo Árabe que sucede a Jack Lang?





Ocurrió el día después de la “fiesta de despedida” del ex Ministro de Cultura Jack Lang, quien se vio obligado a dimitir por sus vínculos con el criminal sexual Jeffrey Epstein. El consejo de administración del Instituto del Mundo Árabe (IMA) votó por unanimidad a favor del nombramiento de Anne-Claire Legendre como directora de la institución. A sus 46 años, se convirtió en la primera mujer en dirigir esta institución híbrida inaugurada en París en 1987. Diplomática experimentada, árabe hablante segura, instigadora del reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia… El “Nuevo Obs” dibuja su retrato.









Cercano a Emmanuel Macron, fue tras una audiencia con el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que éste propuso su nombramiento. “Madame Anne-Claire Legendre tiene la experiencia, las cualidades y la visión estratégica necesarias para asumir estas eminentes responsabilidades”subraya en un comunicado publicado en Obtuvo así la creación, en el verano de 2022, de una subdirección de “seguimiento y estrategia” para estructurar la respuesta a las narrativas extranjeras.













Anne-Claire Legendre comenzó su carrera en 2005 como asesora de comunicación en la embajada de Francia en Yemen. Después de gestionar a los franceses en el extranjero en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2010 se incorporó a la misión permanente de Francia ante las Naciones Unidas, donde se le confiaron expedientes sensibles sobre Oriente Medio en el Consejo de Seguridad.





Luego trabajó en la oficina de Laurent Fabius, luego en el Quai d’Orsay y luego, en 2016, se convirtió en la primera mujer nombrada cónsul general de Francia en Nueva York. En 2020 fue nombrada embajadora de Francia en Kuwait. La barrera del idioma nunca ha sido una barrera para ella: Anne-Claire Legendre habla árabe con soltura, ya que lo aprendió en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales.









En diciembre de 2023, Anne-Claire Legendre se convirtió en asesora de la célula diplomática del Elíseo para el Norte de África y Oriente Medio, cargo que ocupará hasta su nombramiento como jefa del IMA. “Competente, sustancial y comprometido con un profundo conocimiento de cada país que compone el mundo árabe, ya sea el Magreb o el Medio Oriente”Según un embajador que forma parte del consejo de administración del IMA, ella es la principal instigadora del reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia.









Más allá de la delicada cuestión palestino-israelí, Anne-Claire Legendre es también a quien enviamos con gusto para limpiar las minas en las zonas más difíciles. Así, viajó a Argel en marzo de 2025 para reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune y tratar de calmar las relaciones entre Francia y Argelia, antes de que los dos países volvieran a caer en crisis. En el Líbano, está presionando para que se ponga fin a la guerra entre Hezbolá e Israel. En noviembre de 2024 se llega a un acuerdo por el que Francia forma parte del mecanismo de seguimiento del alto el fuego con los estadounidenses.









“Es una clara ruptura lo que se busca para la presidencia de la IMA, que requiere alguien capaz de tener una fuerte ambición para esta institución, que conozca bien el mundo árabe, que sepa comunicar y que tenga un marcado gusto por la cultura”señaló una fuente del ejecutivo, poco antes del nombramiento de Anne-Claire Legendre, según podemos leer en “le Monde”.





Porque su tarea al frente del IMA no será fácil: el instituto, deficitario, sufre de un estatus híbrido difícil de entender en la intersección entre lugar cultural e instrumento diplomático. “A medida que se acerca el 40 aniversario de la institución, la nueva presidencia tendrá como hoja de ruta la implementación de una reforma ambiciosa y estructurante”explicó Jean-Noël Barrot en su comunicado de prensa. Según el ministro, el IMA deberá modernizar su gobernanza y ser “más eficiente” y volver a subir “una trayectoria financiera sostenible”.