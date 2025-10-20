Sarkozy recibido en el Elíseo antes de su encarcelamiento, Macron defiende el “plan humano”

Publicado el 20 de octubre de 2025 a las 17:54 horas. Lectura: 1 min.







Emmanuel Macron recibió el martes a Nicolas Sarkozy pocos días antes del encarcelamiento de su predecesor en la prisión sanitaria parisina donde el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció este lunes 20 de octubre que lo visitaría.





Nunca en la historia de la República Francesa ni de la Unión Europea un ex jefe de Estado ha dormido tras las rejas.













Emmanuel Macron juzgó este lunes que estaba ” normal “ en el “plan humano” que reciba a su predecesor, Nicolas Sarkozy, antes de su encarcelamiento, al tiempo que reiteró que él también era el guardián de “independencia” de justicia.





“Normal” en el “nivel humano” para recibirlo





“Siempre he hecho comentarios públicos muy claros sobre la independencia de la autoridad judicial en el papel que me corresponde. Pero era normal que a nivel humano recibiera a uno de mis predecesores, en este contexto”afirmó durante una conferencia de prensa tras la cumbre de los países mediterráneos de la Unión Europea en Portoroz, Eslovenia.





Nicolas Sarkozy fue declarado culpable de haber dejado a sus colaboradores Claude Guéant y Brice Hortefeux preparar un plan para financiar su campaña presidencial de 2007 en la Libia de Muammar Gaddafi, durante reuniones con un dignatario del régimen condenado a cadena perpetua en Francia por el ataque al UTA DC-10 en 1989 (170 muertos). El ex jefe de Estado, condenado a cinco años de prisión, apeló.









Al menos tanto como su condena, fue la orden de procesamiento dictada por el tribunal lo que suscitó asombro. Esto lo ordenan habitualmente los tribunales penales, sin esperar a que se dicte sentencia en apelación. En un mensaje en X tras la condena de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron pareció cuestionar este principio, explicando que “en nuestro Estado de derecho siempre se debe preservar la presunción de inocencia y el derecho de apelación”.





Darmanin quiere hacerlo de nuevo





“¿Sabes qué? Iré a verlo a prisión”.Por su parte, dejó marchar al France Inter Gérald Darmanin. A principios de octubre, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” reveló que el ministro ya había visitado a su mentor después de su condena, en el mayor secreto.









Observando que el Ministro de Justicia podría “ir a ver cualquier prisión y a cualquier recluso cuando quiera”Gérald Darmanin no ve ningún ataque a la independencia de la justicia en su promesa de visitar el país: es su responsabilidad garantizar la correcta organización de esta detención extraordinaria, así como la seguridad del ex jefe de Estado, afirmó.