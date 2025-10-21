¿Qué está pasando en Madagascar?









Manifestaciones reprimidas violentamente





El país lleva varias semanas sacudido por manifestaciones reprimidas violentamente. Al menos 22 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en los últimos cinco días de septiembre, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que informó “manifestantes y transeúntes asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad”. El jefe de Estado, Andry Rajoelina, negó “cifras equivocadas”estimando la “pérdida de vidas” Durante este período de doce, todos “saqueadores, matones”según él.

















Punto de inflexión en materia de seguridad





Lo que inicialmente era un movimiento de protesta contra los cortes de agua y electricidad se ha transformado en un desafío al poder, encarnado por el presidente Andry Raojelina, de 51 años.





Hay que decir que, tras adoptar un tono conciliador y destituir al Gobierno, el presidente dio un giro en materia de seguridad nombrando a un militar como Primer Ministro y hasta el momento sólo a tres nuevos ministros: los de las Fuerzas Armadas, el de Seguridad Pública y el de Gendarmería. el pais “no necesita más interrupciones”subrayó.





Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, ha sido testigo de frecuentes levantamientos populares desde su independencia de Francia en 1960, incluidas protestas masivas en 2009 que obligaron al entonces presidente Marc Ravalomanana a abandonar el poder mientras el ejército nombraba a Andry Rajoelina para su primer mandato.





Este último fue reelegido en 2018 y luego en 2023, durante unas elecciones impugnadas y boicoteadas por la oposición.





Condenas de la ONU





El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este viernes a las autoridades malgaches que “detener el uso de fuerza innecesaria” el día después de las manifestaciones en Antananarivo que nuevamente provocaron numerosos heridos entre los manifestantes.





“Estamos recibiendo informes preocupantes sobre la continuación de la violencia contra los manifestantes por parte de la gendarmería”indica un comunicado de prensa de la Alta Comisión publicado el viernes en las redes sociales.





En éste, Volker Türk “renueva su llamado a las fuerzas de seguridad para que cesen el uso de fuerza innecesaria y respeten los derechos de libre asociación y reunión pacífica”.









Confirmado el viernes el personal conjunto malgache responsable del mantenimiento del orden “medidas estrictas” que justificó por “deseos” entre los manifestantes de “aterrorizar a la población” así como “provocar saqueos”.





Contingente del ejército pide “rechazar órdenes de disparar”





Giro dramático este sábado: el contingente militar de una gran base situada cerca de la capital malgache, Antananarivo, llamó a las fuerzas de seguridad a la desobediencia, pidiendo en particular a los soldados y a las fuerzas de seguridad que“uniendo fuerzas” y de “rechazar órdenes de disparar” sobre los manifestantes.





El contingente militar del CAPSAT (Cuerpo de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos del Ejército) también llamó a policías y gendarmes a unirse a ellos, y pidió a los soldados apostados frente a los palacios presidenciales que abandonaran sus posiciones y bloquearan el aeropuerto.











“Unamos nuestras fuerzas, soldados, gendarmes y policías, y rechacemos que nos paguen por disparar contra nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestras hermanas”dijeron soldados del distrito de Soanierana, en las afueras de Antananarivo. “Los jóvenes luchan por encontrar trabajo mientras la corrupción y el saqueo de la riqueza siguen aumentando en diferentes formas” y eso “La policía persigue, hiere, encarcela y fusila a nuestros compatriotas”enfatizaron estos soldados. En 2009, esta base ya había liderado un motín durante el levantamiento popular que llevó al poder al actual presidente Andry Rajoelina.







“A todos los soldados, aquellos que están dispuestos a asumir la responsabilidad, únanse inmediatamente a CAPSAT (…) Ustedes, los soldados del palacio presidencial de Iavoloha y Ambohitsorohitra, dejen su puesto y regresen a sus campamentos originales (…) Ustedes que están en Ivato, impidan el despegue de todos los aviones sin distinción. »





Varios miles de personas se manifestaron este sábado en la capital, la mayor concentración en varios días. Luego, la policía utilizó gases lacrimógenos y granadas paralizantes para dispersar a los manifestantes.





“Cierra las puertas y espera nuestras instrucciones.añadió el militar. Deja de obedecer órdenes de tus superiores. Apunta con tus armas a quienes te ordenan disparar a tus hermanos de armas porque no son ellos quienes cuidarán de nuestra familia si alguna vez morimos. »





Los soldados se unen a los manifestantes.



















El nuevo ministro de las Fuerzas Armadas, Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, por su parte, llamó a las tropas a la calma durante una rueda de prensa. “Llamamos a nuestros hermanos que no están de acuerdo con nosotros a favorecer el diálogo”dijo.







“El ejército malgache sigue siendo un mediador y constituye la última línea de defensa de la nación”.