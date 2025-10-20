Parte de la web global interrumpida, error de enrutamiento... Lo que sabemos sobre la interrupción del servicio en la nube de Amazon





El sitio de reservas de alojamiento Airbnb, el sitio comunitario Reddit o los videojuegos en línea “Roblox” y “Brawl Stars”… Parte de Internet global y aplicaciones en el corazón de la vida cotidiana de millones de personas se paralizaron este lunes 20 de octubre tras una interrupción en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube de Amazon. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Muchas empresas afectadas





Varios sitios, juegos en línea y aplicaciones populares como Snapchat y “Fortnite” estuvieron inaccesibles durante varias horas este lunes por la mañana después de una interrupción de AWS en Estados Unidos. En Reino Unido, un portavoz del banco Lloyds dijo que algunos de sus servicios se vieron afectados “por problemas con Amazon Web Services”.





Coinbase, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, también dijo a la Agencia France-Presse que “Encontré problemas debido a la interrupción de AWS”. En la red social “primeros signos de recuperación” a las 09:30 GMT (11:30 en París).









“La perplejidad no está disponible actualmente”indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la start-up californiana especializada en inteligencia artificial (IA). “El problema se debe a un mal funcionamiento de AWS. Estamos trabajando para resolverlo”continuó.





Según el sitio Downdetector, donde los internautas pueden reportar dificultades para conectarse a plataformas en línea, esta falla también afectó a plataformas de video streaming como Prime Video, propiedad de Amazon.





La situación parecía haber vuelto a la normalidad al mediodía, y AWS indicó en su sitio de mantenimiento que “La mayoría de las operaciones de servicios de AWS ahora funcionan con normalidad”.





• El origen de la avería





El problema relacionado con DNS, el sistema de nombres de dominio de los sitios web, “ha sido completamente resuelto”explica el servicio, que prevé sin embargo ralentizaciones hasta que la incidencia se resuelva por completo.





Ese mismo día había observado “Tasas de error significativas para las solicitudes enviadas” a su base de datos DynamoDB, utilizada por muchas aplicaciones web y juegos en línea. Las primeras desaceleraciones se observaron hacia las 07H11 GMT (09H11 en París).









Según su sitio de mantenimiento, el problema parecía provenir de un área crítica de su infraestructura en la región “US-EAST-1”, ubicada en el estado de Virginia, en el norte de Estados Unidos.





Para la revista económica “Desafíos”, esta descripción corresponde a un error de enrutamiento del servidor. Durante algunas horas esta mañana, ya no se pudo acceder temporalmente a la dirección del servicio DynamoDB, lo que envió solicitudes a la ubicación incorrecta.





AWS, filial de Amazon, es una plataforma informática remota (en la nube) que proporciona a las empresas servicios bajo demanda, como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.





• ¿Sistemas dependientes?





Este desglose “destaca los desafíos de la adicción” a proveedores de servicios radicados en el extranjero como Amazon, Microsoft y Alphabet (Google), y que concentran una parte importante de los clientes del mundo, estima Junade Ali, experto en ciberseguridad del Institution of Engineering and Technology, del Reino Unido.





ella levanta “preguntas serias” sobre la relevancia para las empresas “subcontratar toda o parte de su infraestructura crítica a un pequeño grupo de proveedores externos para ahorrar dinero en hosting”señala el analista financiero británico Michael Hewson.









En julio de 2024, otra interrupción informática, vinculada a la actualización del software CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos gigantesco en todo el mundo.





Según Microsoft, aproximadamente 8,5 millones de dispositivos se vieron afectados por este fallo y los usuarios experimentaron “pantallas azules de la muerte” lo que hizo imposible el reinicio.