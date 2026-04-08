“Saint-Simon habría sido perfecto para contar la historia del caso Epstein”

para ir más lejos

Llevaba varios años pensando en ello: mudarse a Francia. Ya está hecho, ya que el profesor de literatura clásica más eminente de Estados Unidos, que enseña en el muy elegante Bard College, acaba de adquirir una casa en Normandía. En el libro de entrevistas que publicó en Le Seuil, vuelve a temas que le interesan especialmente: el tema de la pérdida, la vida después de la Shoah, la identidad y el exilio, sin olvidar su relación con Israel. Pero también explica los orígenes de su pasión por las civilizaciones antiguas (la griega en particular) y por la literatura francesa del siglo XVII: Daniel Mendelsohn pronunció recientemente una serie de conferencias en el Collège de France, donde pudimos evaluar su conocimiento de los grandes autores del repertorio. Lo cual no es de extrañar: lee los clásicos, desde Homero hasta Zola, en su totalidad. Los “Recuerdos” de Saint-Simon (7.000 páginas) le llevó seis años, a un ritmo de cinco páginas por día. ¿A qué esperamos en la Academia Francesa para concederle siempre la primera cátedra disponible?

Acaba de publicar una nueva traducción de la “Odisea” en Estados Unidos. ¿Por qué te embarcaste en este proyecto titánico?

Daniel Mendelsohn Fue una locura, sí, absolutamente. Me tomó seis años traducir “La Odisea” al inglés, que se publicó en abril del año pasado. No era ajo…