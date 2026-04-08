¿En qué medida y en qué plazo puede bajar el precio del combustible en Francia?

¿Buenas noticias para los automovilistas? Tras el anuncio este miércoles 8 de abril de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, y la reapertura del Estrecho de Ormuz, los precios de los combustibles podrían caer.

Una caída más de lo esperado por los usuarios, mientras que el precio del combustible ha seguido subiendo desde el inicio de la conflagración en Oriente Medio el 28 de febrero, y supera ya los 2 euros por litro.

Los precios del combustible podrían caer 5 a 10 centavos » el litro « rapidísimo », estimó este miércoles por la mañana el presidente de la Unión Francesa de Industrias del Petróleo (UFIP), Olivier Gantois. “ Los mercados petroleros reaccionaron muy rápidamente » a este anuncio, con una caída en el precio del crudo « unos quince dolares “por la noche, lo que podría resonar en las gasolineras de aquí” uno o dos días », estima Olivier Gantois.

Esta proyección se hace sujeta a que el precio del crudo “ estabiliza » en torno a su nivel actual, entre 93 y 95 dólares por barril, recuerda el presidente de la Ufip.

Interrogado en la Asamblea este miércoles por la tarde, el Primer Ministro Sébastien Lecornu quiso tranquilizar sobre la escasez que experimentan “ aquí o allá » algunas gasolineras. Y esperar a ver una bajada de precios en el surtidor” desde el final del fin de semana/principios de la próxima semana “. El gobierno también reunirá a todos los actores del sector el jueves en Bercy.

Más temprano en el día, Sébastien Lecornu aseguró que “ cuando los precios mundiales caen, los precios en el surtidor deben bajar, tan rápidamente como suben. El gobierno garantizará esto. “. “ Nadie en Francia debería aprovechar esta crisis, ni ayer ni mañana “, añadió.

Desde el inicio de la guerra, el precio del combustible en las gasolineras no ha dejado de aumentar y actualmente supera con creces los 2 euros por litro.

En respuesta al aumento de los precios, el gigante de los hidrocarburos TotalEnergies anunció el martes que ampliaría el tope de los precios de los combustibles en Francia en abril, elevando el tope del litro de diésel a 2,25 euros y dejando el de la gasolina en 1,99 euros el litro.

Invitado del programa matutino TF1, el PDF de la Cooperativa U Dominique Schelder afirmó que “ Habrá bajadas de precios en las estaciones en los próximos días. ” pero ” Ahora tenemos que ver cómo se estabilizará el mercado. “.

Si bien intentó tranquilizar diciendo que no hubo problemas de stock respecto a las estaciones de servicio de la U, también destacó que esto “ Irá según la renovación de tanques y existencias. “. A ” alivio cuidadoso » para Dominique Schelder: “ Hay muchos peros. »