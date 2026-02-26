



Macronistas, un diputado de Les Républicains (LR)… y la incansable Maud Bregeon. La reorganización ministerial, que se produciría antes de las elecciones municipales, según la promesa del primer ministro Sébastien Lecornu, fue anunciada este jueves 26 de febrero en un comunicado de prensa. Las sorpresas no están realmente ahí: el inquilino de Matignon lo había dejado entender prefiriendo el término “ajuste”.





Cuatro nuevos ministros entran en el gobierno: la ex presidenta del Palacio de Versalles Catherine Pgard llega a Cultura para sustituir a Rachida Dati, la ex ministra macronista Sabrina Roubache se incorpora a Educación y Formación Profesional, el diputado de LR Jeand-Didier Berger se incorpora al Ministerio del Interior y finalmente la diputada macronista Camille Galliard-Minier es nombrada para Autonomía. Aún no hay ningún ministro delegado en la Función Pública y un nuevo puesto hecho a medida para la portavoz del gobierno Maude Bregeon, nombrada en Energía “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” analiza el perfil de estos nuevos ministros.









La ex ministra macronista de Marsella, Sabrina Agresti-Roubache, regresa al gobierno, esta vez como ministra delegada responsable de la Educación, Formación Profesional y Aprendizaje.





Este productor audiovisual ingresó a la política como electo regional en 2021, en la lista del ex presidente de LR de la región de Paca, Renaud Muselier. Amiga de Brigitte Macron, desde su encuentro con la futura pareja presidencial en 2016 durante una cena, fue elegida diputada por Bocas del Ródano en junio de 2022, bajo la etiqueta Renacimiento.









En 2023 ingresó al gobierno de Elisabeth Borne, fungiendo como Secretaria de Estado de la Ciudad. Una cartera a la que luego se sumó Ciudadanía, hasta septiembre de 2024. No será reelegida en 2024, tras la disolución. Al quedar tercera en la primera vuelta, se retiró, pidiendo claramente una votación en contra del RN.













Catherine Pgard desempeña varios cargos: consejera de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, ex presidenta de la institución pública del Palacio de Versalles y ex redactor jefe de la revista “Le Point”. Una cosa es segura: llega, a los 71 años, a la rue de Valois con un excelente conocimiento del mundo de la cultura y una sólida libreta de direcciones.





Después de estudiar en Sciences Po, trabajó durante casi veinticinco años en “Point”, primero como periodista política y luego como redactora jefe.









En 2007 fue nombrada asesora del presidente de la República, Nicolas Sarkozy. “Siempre he basado mi relación con los políticos en la confianza y creo que ellos confían en mí porque nunca les he traicionado”le dijo a su antiguo semanario en 2008, cuando acababa de ser ascendida a jefa de una “polo político” durante una reorganización del gabinete. En el Elíseo, ella es “el que sabe y calla”titula Le Figaro, pintando su retrato.





En 2011, Nicolas Sarkozy designó a Catherine Pgard para dirigir el Establecimiento Público del Palacio de Versalles, uno de los puestos más codiciados en el mundo de la cultura. Cargo en el que permanecerá hasta 2022, superando incluso el límite de edad previsto inicialmente. En septiembre de 2025, regresó al Elíseo cuando Emmanuel Macron la llamó para convertirse en su asesora cultural, en sustitución de Philippe Bélaval.









Uno de los primeros macronistas, nombrado Ministro Delegado encargado de Autonomía y Personas con Discapacidad. La diputada del grupo macronista Camille Galliard-Minier sustituyó a Charlotte Parmentier-Lecocq, que quería recuperar su escaño en la Asamblea Nacional.





Camille Galliard-Minier, ex abogada, fue elegida diputada durante las elecciones legislativas parciales celebradas en enero de 2025 en la primera circunscripción de Isère. Un mandato que ya había ejercido entre 2020 y 2022, como suplente de Olivier Véran, cuando éste fue nombrado ministro de Sanidad. Su actual diputado, Alim Latrèche, debería recuperar el escaño de diputado en la Asamblea Nacional.









Jean-Didier Berger se incorpora al Ministerio del Interior, como ministerio delegado en Laurent Núñez. Alcalde de Clamart durante diez años, el político se incorporó a la Asamblea en el verano de 2024 tras la disolución, siendo elegido en Altos del Sena. En la Asamblea fue uno de los diputados del grupo LR al frente del proyecto del presupuesto estatal.









Jean-Didier Berger también había presentado propuestas legislativas con tintes regias: autorizar el procesamiento algorítmico de imágenes de videovigilancia en el transporte público o prohibir los símbolos religiosos ostentosos para los menores que participan en las actividades de una asociación subvencionada.









La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, cercana a Sébastien Lecornu y a Gérald Darmanin, se convierte también en ministra delegada encargada de la Energía, ámbito en el que tiene experiencia como ingeniera nuclear, graduada en la Escuela Politécnica de la Universidad de Nantes.





Esta fiel macronista, elegida diputada en 2022, combinará su papel de portavoz del Gobierno con el de ministra delegada encargada de Energía ante el Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial.