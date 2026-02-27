Cuatro ocupantes de una embarcación asesinados frente a las costas de Cuba: lo que sabemos





A ” infiltración con fines terroristas “. El miércoles 25 de febrero, las autoridades cubanas mataron a tiros a cuatro personas a bordo de una lancha rápida matriculada en Florida en aguas territoriales cubanas. Según La Habana, la embarcación transportaba cubanos residentes en Estados Unidos, así como numerosas armas y accesorios.









Según las autoridades cubanas, las personas a bordo de la embarcación intentaron ” infiltración con fines terroristas », detectado frente a la costa norte de Cuba, cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).





“ Se estableció que la lancha rápida averiada, matriculada en Florida con el número FL7726SH, transportaba a diez personas armadas que, según las declaraciones preliminares de los detenidos, pretendían realizar una infiltración con fines terroristas. “, indicó el Ministerio del Interior cubano en un comunicado de prensa.









A bordo ” Se incautaron fusiles de asalto, pistolas, artefactos explosivos caseros (cócteles molotov), ​​chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje. », Detalló el Ministerio del Interior cubano.









Durante la jornada del miércoles, las autoridades cubanas indicaron que cuatro de los ocupantes habían sido asesinados a tiros y otros seis heridos durante un intercambio de disparos con los guardacostas.





Según las autoridades cubanas, “ balazos » había sido disparado desde la embarcación contra las tropas cubanas que se acercaban para identificarlo, hiriendo al comandante del barco.









Los integrantes del grupo armado son “ Cubanos residentes en Estados Unidos. ” Y ” la mayoría de ellos tienen un historial conocido de actividad criminal y violenta », precisó el Ministerio del Interior, que publicó los nombres de los seis ocupantes heridos de la lancha rápida, así como el de un fallecido.









Dos de los heridos aparecer en la lista nacional de personas y entidades que (…) haber sido objeto de investigaciones penales y ser buscados por las autoridades cubanas, por su participación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o comisión de acciones realizadas en el territorio nacional o en otros países, con fines de actos de terrorismo. » Las autoridades cubanas también indican que un cubano “ enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción del grupo armado infiltrado fue detenido en territorio nacional ” Y ” confesó sus acciones “.









Este incidente está siendo seguido muy de cerca en Estados Unidos, cuyo jefe de la diplomacia Marco Rubio, él mismo de origen cubano, anunció que su país actuaría “ respectivamente “.





“ A medida que recopilemos más información, estaremos listos para responder en consecuencia. “, declaró al margen de una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de Saint Kitts y Nevis. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, antes del anuncio de La Habana, anunció la apertura de una investigación judicial sobre X.









El vicepresidente estadounidense, J.-D. Vance, por su parte, declaró que Estados Unidos “ estaban monitoreando » la situación.





Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han experimentado renovadas tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero y el cese por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.









Estados Unidos, que no oculta su deseo de que se produzca un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes, aplica una política de máxima presión sobre La Habana, invocando el ” amenaza excepcional » que este país situado a sólo 150 kilómetros de la costa de Florida supondría para la seguridad nacional estadounidense.





Marco Rubio llamó a Cuba a “cambiar radicalmente porque esta es su única oportunidad de mejorar la calidad de vida de su población”. “ Si quieren llevar a cabo reformas radicales que allanen el camino hacia la libertad económica y, en última instancia, política para el pueblo cubano, es obvio que Estados Unidos estaría encantado de ver que “, dijo.