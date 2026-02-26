Represión, duplicación de las penas... ¿Qué está pasando en Senegal, un país que quiere endurecer su ley sobre la homosexualidad?





Proyecto de ley, manifestaciones, detenciones en serie… En Senegal, país de África occidental predominantemente musulmán y muy practicante, el tema de la homosexualidad se ha vuelto incandescente en las últimas semanas desde la detención, a principios de febrero, de 12 hombres, entre ellos dos celebridades locales, acusados ​​de “actos antinaturales”, término que designa las relaciones entre personas del mismo sexo.









En el proceso, el gobierno presentó un proyecto de ley para endurecer la ley. La intensificación del clima represivo hacia la homosexualidad preocupa a las ONG de derechos humanos y empuja a las personas LGBT+ a considerar el exilio.









Desde principios de febrero se han producido casi a diario detenciones en serie, realizadas a partir de denuncias y registros de teléfonos móviles (al menos una treintena, según los medios locales).





Luego se hacen públicos los nombres de los detenidos. Algunas de estas personas son acusadas, en particular, de haber transmitido voluntariamente el sida, lo que ha alimentado virulentos debates contra la homosexualidad.





Estas detenciones, muy publicitadas, ocuparon los titulares de la prensa, lo que llevó a Cored (el organismo regulador ético de los medios de comunicación en Senegal) a publicar un comunicado de prensa pidiendo orden y respeto a “ dignidad humana » y el “ vida privada de las personas “. “ Gran lavandería homo “, ” bisexuales, peligros para caminar “, ” la caza se intensifica »: cada día aparecen titulares impactantes en las portadas de los periódicos.

















En este contexto, el gobierno adoptó un proyecto de ley destinado a duplicar las penas por relaciones homosexuales. Si se aprueba la ley, ahora serán castigados con cinco a diez años de prisión. La cuestión de la represión de la homosexualidad, una promesa de larga data del campo gobernante, es políticamente significativa en este país donde se la considera ampliamente una desviación.





“ Cualquier acto sexual o sexual entre dos personas del mismo sexo constituye un acto contranatural », indicó el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, que quiere incluir la homosexualidad en el Código Penal, una novedad del proyecto de ley. Además, el texto también prevé penas de tres a siete años de prisión “cualquiera que defienda” de la homosexualidad.





En un país donde las denuncias de personas por presunta homosexualidad son recurrentes, el proyecto de ley prevé ahora sancionar “ cualquier persona » haberlo hecho « sin pruebas “. Especialmente en las últimas semanas, las redes sociales se han visto inundadas de mensajes homofóbicos y de llamamientos a denunciar a las personas presuntamente homosexuales.









En los últimos años se han producido en Senegal varias manifestaciones convocadas por asociaciones religiosas, muy influyentes en el país, para exigir un endurecimiento de las penas impuestas. Varios de ellos piden la “criminalización” de la homosexualidad.

















La magnitud de estas salidas es difícil de cuantificar debido al carácter clandestino de estos proyectos, pero la asociación STOP Homofobia afirma haber recibido 18 solicitudes de ayuda para salir de Senegal en los últimos días. “ Algunos hablan de violencia, amenazas, expulsiones familiares. Todo el mundo tiene miedo de ser arrestado y muchos temen que se invada su privacidad. », subraya Terrence Khatchadourian, secretario general de esta asociación.





Desde 2021, Senegal ya no es considerado un país seguro por la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra), debido a los riesgos relacionados con la orientación sexual.