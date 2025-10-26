“Sabremos si nos disolveremos” al final de la semana, advierte Olivier Faure

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 14:22 horas. Lectura: 1 min.







A finales de la próxima semana, “sabremos si nos vamos a disolver o no”advirtió el jefe de los socialistas Olivier Faure este domingo 26 de octubre en LCI. Rechazar el impuesto Zucman, o una versión modificada de este impuesto en la cámara, sería una “casus belli”dijo también.





Mientras la Asamblea ha comenzado a debatir la parte de ingresos del presupuesto de 2026, el primer secretario del PS espera concesiones del gobierno en materia de justicia fiscal en los próximos días. Si no intervinieran, Sébastien Lecornu se vería expuesto a una moción de censura de los socialistas, con muchas posibilidades de que prosperara y precipitara una nueva disolución.





Por lo tanto, Olivier Faure considera que“al final de esta semana (que viene), sabremos si nos vamos a disolver o no”. “Si vamos allí, podemos considerar que en el mes de noviembre habrá elecciones legislativas”dijo también.





Impuesto mínimo sobre activos elevados





El diputado de Sena y Marne precisó que defenderá en el hemiciclo “el impuesto Zucman”que prevé un impuesto mínimo del 2% sobre activos a partir de 100 millones de euros, porque “esta es la mejor manera de evitar lo que llamamos optimización fiscal”.





Pero “Si por casualidad en el hemiciclo no logramos avanzar con este impuesto Zucman, buscaremos enmiendas alternativas”insistió. El grupo socialista de la Asamblea propone en una enmienda introducir un impuesto mínimo del 3% sobre los patrimonios elevados, a partir de 10 millones de euros, excluidas las empresas innovadoras y familiares.









Pero si este impuesto modificado “que sin embargo introduce productos profesionales en el plato” no es finalmente aprobado por Sébastien Lecornu y sus adjuntos, “Por supuesto, es un casus belli”amenazó.





“Proteger a unos cuantos multimillonarios”





“Si no conseguimos que se adopte el impuesto Zucman y ni siquiera conseguimos recuperar entre 5 y 7 mil millones de los elevados patrimonios netos (que aportaría la versión modificada, nota del editor)”el líder de los socialistas no ve “No está muy claro cómo podríamos encontrar ese retorno que necesitamos para ahorrar a las clases trabajadoras y a la clase media”y que considera “alrededor de 15 a 20 mil millones”.





Si los macronistas y los republicanos “No entiendo que estos esfuerzos son esenciales para avanzar, los franceses decidirán y nosotros iremos delante de ellos explicando que prefirieron bloquear a Francia porque querían proteger a unos cuantos multimillonarios”insistió.









Este debate debería posponerse hasta finales de semana, ya que la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, anunció el sábado por la noche en el hemiciclo que, cuando se reanudaran los debates el lunes, algunos artículos se examinarían con carácter prioritario, posponiendo de facto el examen del impuesto Zucman.