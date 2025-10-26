en la Asamblea Nacional, ¿son realmente inútiles los debates en comisión?





¿No entiendes nada sobre presupuestos? Es difícil culparlo porque hay muchos giros políticos durante los debates. Este viernes 24 de octubre comienza en el hemiciclo de la Asamblea Nacional el examen del componente “ingresos” del proyecto de ley de finanzas para el año 2026.









Las discusiones prometen ser particularmente duras, sobre todo porque esta parte de los “ingresos” fue rechazada (11 votos a favor y 37 en contra) en la comisión de Finanzas la noche del miércoles al jueves, después de tres días de intenso debate. El Partido Socialista, a través de Olivier Faure, su primer secretario, incluso lanzó este viernes un ultimátum amenazando al ejecutivo: “Si no hay cambios en los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social para una mayor justicia social y fiscal antes del lunes, los socialistas votarán en contra y censurarán a este gobierno. »





Mientras tanto, es la versión inicial del texto, la presentada por el gobierno, la que será examinada este viernes por los diputados en sesión pública. Un ida y vuelta que puede plantear dudas sobre la utilidad de estos famosos encargos. Explicaciones.





Conoce las líneas rojas





En primer lugar, tal viaje. “no es una opción”recuerda Bruno Cautres, investigador del CNRS y del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof). “Es obligatorio y previsto por ley que el texto pase por una de las ocho comisiones permanentes de la Asamblea Nacional (dependiendo del área afectada por el proyecto) »continúa el politólogo.





El presidente y el relator general de la comisión han “roles muy importantes” y puede proponer enmiendas, defender el punto de vista de la comisión ante la Asamblea o incluso escuchar al ministro responsable del expediente.









Sobre todo, votos en comisión “nos permite conocer el equilibrio de poder, conocer un poco más las líneas rojas de cada uno”explica Bruno Cautres, quien reconoce, sin embargo, que estos aspectos más bien opacos sólo sirven para“aumentar la distancia entre los votantes y los políticos. Todo esto no es muy bueno para tranquilizar al país”.





Incluso en caso de voto negativo, y quizás incluso especialmente en este caso, el Gobierno podrá ajustar su posición durante el futuro pleno.





“Todo menos buenas noticias para Lecornu”





Las primeras conclusiones se pueden extraer del rechazo bastante masivo de la parte “ingresos” del presupuesto estatal para 2026. Sólo once votos –sólo los diputados del Renacimiento– aprobaron el texto. Sin demasiada sorpresa, toda la izquierda y la Agrupación Nacional la rechazaron, al igual que los republicanos electos, muy críticos con la suspensión de la reforma de las pensiones.





“Esto no es nada bueno para (Primer Ministro Sébastien) Lecornu. Cada uno mantiene sus líneas rojas por la izquierda pero también por la derecha, por motivos muy diferentes. Es un serio recordatorio de la misión del gobierno: reconciliar lo irreconciliable”.analiza Bruno Cautres.









Ni siquiera los pocos aliados del gobierno votaron a favor. MoDem y Horizons se abstuvieron. “ Los centristas y lo que llamamos la “base común” quieren enviar un mensaje, temen que las negociaciones con los socialistas acaben con la antítesis de lo que defienden, es decir, el control y la reducción del gasto. añade el investigador, antes de concluir: “Una vez más, esto parece complicado. »