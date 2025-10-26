Las tres razones que pueden explicar la fragilidad del alto el fuego, tras un fin de semana de tensiones





Los acontecimientos del fin de semana mostraron claramente la gran fragilidad del alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el 10 de octubre en el marco del “plan de paz” de 20 puntos presentado el 29 de septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump. De hecho, Israel ha acusado a Hamás de ataques contra sus posiciones militares, lo que el movimiento islamista palestino ha negado. El domingo 19 de octubre se produjeron numerosos ataques del Estado judío en represalia, matando al menos a 45 personas en el enclave. Si el inquilino de la Casa Blanca, cuyos emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron el lunes 20 de octubre a Israel para supervisar la aplicación del acuerdo, aseguró que la tregua sigue vigente, varios motivos no invitan al optimismo sobre la continuación del proceso de paz en la región.





• Netanyahu impugnado y procesado por los tribunales de Israel





Este punto es sin duda el más importante. El Primer Ministro israelí está amenazado por el sistema judicial de su país y por la situación política interna. Si bien anunció el sábado 18 de octubre que buscaría un nuevo mandato en las próximas elecciones previstas para 2026, el líder, que ya ostenta el récord de mayor número de años al frente del gobierno del Estado hebreo (más de 18 años, con interrupciones, desde 1996), es duramente criticado por su gestión de la cuestión de los rehenes retenidos desde hace dos años por Hamás y los grupos aliados de Gaza.





Además, Benjamín Netanyahu, procesado por corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos, es objeto de un juicio de larga duración iniciado en mayo de 2020. Una nueva audiencia tuvo lugar el miércoles 15 de octubre, dos días después de la liberación de los últimos 20 cautivos vivos retenidos en el enclave. El lunes 13 de octubre, Donald Trump sugirió ante el Parlamento israelí que se le concediera el indulto.





En declaraciones a “New Obs”, el investigador Didier Billion, subdirector del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas y especialista en Oriente Medio, asegura que el Primer Ministro israelí busca cualquier motivo que justifique la reanudación de los bombardeos en Gaza. “para ralentizar el proceso de justicia en su contra en Israel y mantener su gobierno con sus socios de extrema derecha”.









• La espinosa cuestión de los rehenes sigue en pie





El regreso de los rehenes israelíes vivos se produjo el lunes 13 de octubre a cambio de la liberación de casi 2.000 palestinos detenidos en prisiones israelíes. En segundo lugar, se espera que Hamás devuelva todos los cuerpos de los cautivos fallecidos. El movimiento islamista ha devuelto hasta el momento doce de los 28 restos.





Mientras Benjamín Netanyahu asegura que no lo hará “sin compromiso” Mientras no se repatrien los últimos cadáveres, Hamás se defiende citando las dificultades encontradas sobre el terreno. Turquía ha enviado equipos para ayudar con la búsqueda, pero cerrar el paso fronterizo de Rafah en la frontera con Egipto bloquearía la entrada del equipo necesario.





Sobre este punto, Didier Billion asegura que “Hamás no retiene todos los restos. » El investigador cree que el movimiento palestino tiene todo el interés en mostrar su buena voluntad durante esta primera fase y recuerda que “La Jihad Islámica –un aliado– también tenía rehenes pero no reconoció el acuerdo de paz”.





• Hamás no está desarmado





En Rafah, según un oficial militar israelí citado el domingo por la Agence France-Presse, “Hamás disparó contra (EL) tropas (del estado hebreo) desplegado detrás de la línea amarilla »la línea de retirada del ejército israelí prevista en el acuerdo de alto el fuego. El brazo armado de Hamás, las brigadas Ezzedine al-Qassam, por su parte, afirma no haber “Sin conocimiento de incidentes o enfrentamientos” en la región de Rafah. Según un testigo, los combatientes de Hamás habían atacado a un grupo rival en una zona de Rafah, cerca de la cual se encuentran desplegados tanques israelíes.









El desarme de Hamás fue una de las primeras condiciones impuestas por Donald Trump para firmar un acuerdo. A pesar del deseo declarado de Benyamin Netanyahu de hacerlo desaparecer, el movimiento islamista todavía se presenta como un interlocutor esencial y cuenta con una reserva de reclutamiento casi inagotable. “Hamás está muy debilitado pero está lejos de ser erradicado. Todos los jóvenes de entre 15 y 16 años que vieron morir a sus hermanos, hermanas, padres, abuelos y amigos bajo los bombardeos tienen una sola idea en mente: la venganza. analiza Didier Billion.