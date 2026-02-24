“¡Debemos regular las plataformas, no a los niños!”





Mientras que varios países europeos (incluida Francianota del editor) están considerando introducir una edad mínima para acceder a las plataformas de redes sociales, insto a tener precaución al imponer prohibiciones generales. El enfoque en restringir el acceso no debe eclipsar la necesidad de garantizar que las plataformas respeten los derechos humanos, a través de obligaciones legales claras, monitoreo independiente y rendición de cuentas efectiva.





Los esfuerzos por restringir el acceso de los niños mediante prohibiciones generales y controles de edad obligatorios están impulsados ​​por preocupaciones legítimas, ya que el ecosistema en línea actualmente no tiene en cuenta las vulnerabilidades de los niños. Estos últimos están expuestos a contenidos violentos, sexuales o angustiosos, a petición de pedófilos (“aseo”) e información falsa que se difunde rápidamente. Algoritmos opacos los dirigen a material que es completamente inapropiado para su edad, mientras que las características de diseño influyen insidiosamente en su comportamiento y la recopilación masiva de datos amenaza su privacidad. Estos efectos son consecuencias predecibles de elecciones de diseño y modelos de negocio específicos, que requieren una intervención regulatoria en origen.





Sin embargo, prohibir el acceso de los niños a las redes sociales equivale a trasladar la responsabilidad de la seguridad: esta responsabilidad ya no recaería en las plataformas que crean el entorno, sino en los niños que navegan en este entorno. En cambio, los Estados deberían exigir plataformas para prevenir y mitigar los riesgos a los derechos de los niños, desde la concepción y por defecto, y exigirles responsabilidades si estas obligaciones no se han cumplido.









Dada la ubicuidad de los sistemas algorítmicos, es esencial una regulación integral. Estas incluyen garantizar la transparencia y verificabilidad de los algoritmos, establecer mecanismos eficaces de presentación de informes y reparación, evaluar los riesgos para los derechos de los niños, encargar auditorías independientes y aplicar restricciones a la publicidad dirigida. Estas obligaciones deben ser ejecutables, estar sujetas a un seguimiento independiente y ir acompañadas de sanciones suficientemente disuasorias.





Es alentador ver que la Comisión Europea ha tomado medidas, e incluso sancionado, contra varias plataformas importantes declaradas culpables de infringir el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Los Estados miembros deberían adoptar y apoyar un enfoque similar asignando recursos suficientes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, coordinando la supervisión y garantizando que las multas superen los beneficios económicos obtenidos de las prácticas perjudiciales para los usuarios.









Antes de considerar una prohibición, los gobiernos y parlamentos deberían tomarse un tiempo para reflexionar y actuar con cautela. Deberían consultar a expertos, miembros de la sociedad civil y niños, y garantizar que las propuestas sean compatibles con los derechos humanos. El problema proviene del diseño de las plataformas y sus características de incentivo. Por lo tanto, son sobre todo las plataformas las que deberían regularse.