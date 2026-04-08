Ruido, contaminantes… Los trabajadores de la construcción están mucho más expuestos, según un estudio de Public Health France

Ruido, contaminantes... Los trabajadores de la construcción están mucho más expuestos, según un estudio de Public Health France

Los trabajadores de la construcción y de las obras públicas tienen entre tres y diez veces más probabilidades que otros de estar expuestos a riesgos para la salud, advierte un estudio publicado por Public Health France el martes 7 de abril.

La agencia de salud intentó evaluar, en Francia continental, la exposición a diversas molestias de los trabajadores del sector de la construcción y de las obras públicas. La industria de la construcción, que emplea a alrededor de 1,5 millones de personas, representó por sí sola alrededor del 15% de los accidentes con tiempo perdido y el 20% de las muertes durante accidentes laborales entre 2019 y 2022.

Presentado como el mapeo más completo hasta el momento sin ser exhaustivo en cuanto a las molestias, el estudio incluye también a los no asalariados (artesanos, microempresarios), que representan el 23% de las personas empleadas en la construcción, frente al 9% de la población activa en otros sectores no agrícolas, y a los trabajadores temporales.

Para estos trabajadores, la mitad de los cuales tiene entre 40 y 59 años, el ruido es la mayor molestia a la que están expuestos los trabajadores de la construcción: más de seis de cada diez trabajadores de la construcción tienen que soportarlo. En el estudio, los investigadores tuvieron en cuenta la exposición a más de 70 dB durante ocho horas.

Por otro lado, según el estudio, tienen la mitad de probabilidades de trabajar de noche.

Luego viene la exposición a varios productos como el polvo de sílice (39%), la lana mineral (30%), los combustibles y disolventes derivados del petróleo (casi el 13%), el polvo de madera (8%) y el formaldehído (1,1%).

En un sector donde el “El riesgo de accidentes y enfermedades profesionales es alto”exposición al ruido y al polvo de sílice en particular “siguen siendo especialmente preocupantes”Alerta de Salud Pública de Francia.

Los trabajadores de la construcción, de los cuales casi el 90% son hombres, constituyen, por tanto, “una población que hay que vigilar especialmente, dada la variedad de riesgos laborales que se presentan en este sector y para los cuales la prevención es esencial”dice el estudio.

Este estudio también debería ayudar a orientar futuras investigaciones, en particular sobre los trabajadores temporales en la industria de la construcción. “poco estudiados a pesar de su número: son 79.000”señala la agencia de salud.

Public Health France también pide que las acciones de salud laboral se dirijan a las categorías socioprofesionales más expuestas, artesanos, trabajadores cualificados y no cualificados, en un sector de la construcción donde reducir la exposición es fundamental. “un importante problema de salud pública”.

En 2023 se registraron 76.800 accidentes laborales, 149 muertes y más de 6.900 enfermedades profesionales reconocidas.

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

Deja un comentario