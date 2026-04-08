Ruido, contaminantes... Los trabajadores de la construcción están mucho más expuestos, según un estudio de Public Health France

Los trabajadores de la construcción y de las obras públicas tienen entre tres y diez veces más probabilidades que otros de estar expuestos a riesgos para la salud, advierte un estudio publicado por Public Health France el martes 7 de abril.

La agencia de salud intentó evaluar, en Francia continental, la exposición a diversas molestias de los trabajadores del sector de la construcción y de las obras públicas. La industria de la construcción, que emplea a alrededor de 1,5 millones de personas, representó por sí sola alrededor del 15% de los accidentes con tiempo perdido y el 20% de las muertes durante accidentes laborales entre 2019 y 2022.

Presentado como el mapeo más completo hasta el momento sin ser exhaustivo en cuanto a las molestias, el estudio incluye también a los no asalariados (artesanos, microempresarios), que representan el 23% de las personas empleadas en la construcción, frente al 9% de la población activa en otros sectores no agrícolas, y a los trabajadores temporales.

Para estos trabajadores, la mitad de los cuales tiene entre 40 y 59 años, el ruido es la mayor molestia a la que están expuestos los trabajadores de la construcción: más de seis de cada diez trabajadores de la construcción tienen que soportarlo. En el estudio, los investigadores tuvieron en cuenta la exposición a más de 70 dB durante ocho horas.

Por otro lado, según el estudio, tienen la mitad de probabilidades de trabajar de noche.

Luego viene la exposición a varios productos como el polvo de sílice (39%), la lana mineral (30%), los combustibles y disolventes derivados del petróleo (casi el 13%), el polvo de madera (8%) y el formaldehído (1,1%).

En un sector donde el “El riesgo de accidentes y enfermedades profesionales es alto”exposición al ruido y al polvo de sílice en particular “siguen siendo especialmente preocupantes”Alerta de Salud Pública de Francia.

Los trabajadores de la construcción, de los cuales casi el 90% son hombres, constituyen, por tanto, “una población que hay que vigilar especialmente, dada la variedad de riesgos laborales que se presentan en este sector y para los cuales la prevención es esencial”dice el estudio.

Este estudio también debería ayudar a orientar futuras investigaciones, en particular sobre los trabajadores temporales en la industria de la construcción. “poco estudiados a pesar de su número: son 79.000”señala la agencia de salud.

Public Health France también pide que las acciones de salud laboral se dirijan a las categorías socioprofesionales más expuestas, artesanos, trabajadores cualificados y no cualificados, en un sector de la construcción donde reducir la exposición es fundamental. “un importante problema de salud pública”.

En 2023 se registraron 76.800 accidentes laborales, 149 muertes y más de 6.900 enfermedades profesionales reconocidas.