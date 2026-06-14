Por qué el Estrecho de Ormuz permitió a Irán atrapar a Estados Unidos: gran conversación entre Pierre Haski y Michel Foucher

¿Por qué la principal potencia militar del mundo fracasó contra Irán en el Estrecho de Ormuz? Para el geógrafo Michel Foucher, la respuesta está en una frase: los iraníes han hecho del territorio su aliado y los estadounidenses ya no leen mapas.

Geógrafo, diplomático, ex embajador de Francia en Letonia, autor de “Fronts et frontières”, Michel Foucher, que próximamente publicará “La Grande Bifurcation” en Editions du CNRS, se ha pasado la vida estudiando lo que las fronteras dicen sobre el equilibrio de poder. En esta gran conversación, relee con Pierre Haski las crisis del momento a la luz de la geografía: la trampa de Ormuz, el regreso de los imperios americano, ruso, chino o turco, la sentencia de Putin sobre el fin de la URSS que no hemos entendido bien, los 26.000 kilómetros de nuevas fronteras que han aparecido en Europa y Eurasia desde 1990, y su veredicto de geógrafo, contrariamente a los diplomáticos, sobre la imposibilidad territorial de un Estado palestino.

Una entrevista para entender por qué, desde las calas del Golfo Pérsico hasta las fronteras de los imperios, la guerra siempre comienza en un mapa.

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